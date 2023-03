Met de geboorte van Léa De Puydt op 11 oktober 2022 is Veurne een viergeslacht rijker. Haar mama heet Kristel Lodewyckx (32), en samen wonen ze in Kruisem. Greet Depuydt (70) uit De Pinte is trotse grootmoeder. De 97-jarige Marguerite Deman uit Veurne mag zich al voor de derde maal overgrootmoeder noemen. Zij woont momenteel in het wzc Dunecluze in Koksijde. (gf)