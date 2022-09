‘Van Marcke advocaten’ wordt ‘D&L advocaten’: “Met eerbied slaan we bladzijde om”

Vennoten Vallery Declercq en Jelle Lammertyn, allebei deel uitmakend van de geschiedenis van het advocatenkantoor in de Kerkstraat in hartje Anzegem tot op heden, voerden half september een naamswijziging van het advocatenkantoor door. “We hebben de naam ‘Van Marcke Advocaten’ veranderd naar ‘D&L advocaten’”, vertelt de Ingooigemse advocaat Vallery Declercq (45).

In oktober 2003, toen Vallery Declercq en Jelle Lammertyn op hetzelfde moment van start gingen op het advocatenkantoor van wijlen oud-burgemeester Claude Van Marcke, droeg het kantoor nog de naam ‘Advocatenkantoor Van Marcke’.

Vallery had al twee jaar in een ander advocatenkantoor gewerkt en begon aan haar laatste jaar stage om haar advocatenopleiding af te ronden. Jelle begon toen als advocaat-stagiair zijn drie jaar durende periode.

“Van bij de start waren wij eigenlijk een goede tandem”, vertelt Vallery. “Het feit dat we beiden zeer verschillend zijn, maakt ons complementair. Onder het leiderschap toen van Claude Van Marcke leerden we de knepen van het vak en maakten we onze weg in de advocatuur. Gezien we alle twee ambitie hadden en Claude zich meer op de politiek wilde toeleggen, kochten wij in 2011 ons eerste pakket aandelen en werden we drie vennoten.”

Het logo werd aangepast, de blauwe huisstijl werd vervangen door de rode en de naam van het kantoor onderging een kleine wijziging. “’Advocatenkantoor Van Marcke’ werd ‘Van Marcke advocaten’, vervolgt advocaat Jelle Lamertyn (43) uit Vlamertinge.

Claude wordt burgemeester

In 2013 werd Claude burgemeester van de gemeente Anzegem. “Claude legde zich vol overgave toe op het burgemeesterschap waardoor de interne organisatie van het kantoor volledig aan ons overgelaten werd”, vervolgt Vallery. “Toen Claude in september 2017 naar het ziekenhuis moest voor een routine-ingreep en ten gevolge hiervan een week later op 20 september 2017 overleed, leek de wereld stil te staan. Alle medewerkers op het kantoor waren overmand door verdriet en in shock. Toch zagen we op dat ogenblik geen andere weg dan het hoofd recht te houden en de mensen verder de dienstverlening te geven die ze al zoveel jaren van ons gewoon waren.” Quasi meteen beslisten de twee overblijvende vennoten dat ze het levenswerk van Claude Van Marcke, dat intussen ook het hunne was geworden, wilden verderzetten. “We beslisten toen om het kantoor volledig over te nemen en met ons team onder dezelfde naam te blijven verder werken”, aldus Jelle. “Daarbij kregen we een enorme steun van onze klanten die trouw op post bleven en onze medewerkers die samen met ons hun schouders onder dit verhaal hebben gezet.” Vijf jaar na het overlijden van Claude Van Marcke, werd de naam ‘Van Marcke Advocaten’ veranderd naar ‘D&L advocaten’. “Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar het is -met eerbied voor het verleden- naar de toekomst kijken en een bladzijde omslaan nooit vergetend hoe het ooit begon”, besluiten de twee zaakvoerders.