Van Love Walk tot gloedvol vuurwerk: De Panne heeft alles voor jouw Valentijn

Toerisme De Panne pakt naar aanleiding van Valentijn uit met de tweede editie van de Love Walk en een gloedvol vuurwerk. “Een van de mooiste stranden voor romantische foto’s vind je hier gewoon om de hoek”, zegt schepen Stéphane Buyens.

Romantiek op het strand, een tête-à-tête op restaurant na een avontuurlijke Love Walk, en als sfeermaker een liefdesvuurwerk, dat tegelijkertijd in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort wordt afgeschoten: er staat heel wat te gebeuren met Valentijn.

“Wereldwijd zijn stranden de meest idyllische plaatsen voor met liefde en romantiek overgoten foto’s, maar een van de mooiste stranden vind je als het ware gewoon om de hoek”, promoot schepen Stéphane Buyens het weidse strand van De Panne. “Dat er geen golfbrekers zijn, maakt het alleen nog mooier voor een romantische wandeling voor een verliefd stel. Die wandeling kan je combineren met een lekker etentje, tête-à-tête. In onze gemeente heb je keuze te over, voor ieders budget en goesting. Wie geen zin heeft om daarna nog in de auto te stappen, kan er een compleet romantisch weekendje van maken en overnachten in een van onze logies, een hotel, B&B of vakantiewoning. Inspiratie voor het perfecte cadeau vind je hier ook genoeg! En onze handelaars zorgen voor valentijnssfeer in hun zaak, op de terrassen… Voor wie vorig jaar de Love Walk heeft gemist: dit is zeker en vast een aanrader!”

Zes kilometer liefde

Het succes van de eerste editie van de Love Walk vroeg om een vervolg, en editie twee wordt nog avontuurlijker. Bij de dienst Toerisme kan je jouw ‘enveloppe d’amour’ ophalen. Voor 15 euro per koppel kan je van 5 tot en met 20 februari deelnemen aan dit liefdevolle avontuur. Op de route van zo’n zes kilometer in de romantische setting van het centrum, het bos, de duinen en het strand, voer je leuke opdrachtjes uit en kom je voor lekkere verrassingen te staan! Met een beetje geluk krijg je nog een extra beloning.

In het weekend van 12 en 13 februari wordt ook de Markt ondergedompeld in valentijnssfeer, met ludieke en mobiele animatie. Op zaterdag passeert ‘Lief zijn’, ‘Love is in the Air’ (met Ron Jaluai) de revue (15.00 tot 22.00 uur) en op zondag staan de ‘De Liefdeswaarzegster’, ‘Fou d’Amour’ en ‘Hartjes-op-stelten’ op het programma (14.00 tot 18.00 uur).

Op zaterdag 12 februari wordt in De Panne, Koksijde én Nieuwpoort om 18.30 uur simultaan vuurwerk in rood-witte tinten afgeschoten. In De Panne wordt die avond ingezet op de Zeedijk, ter hoogte van De Rampe, en in de Walckierstraat.

Info en kaarten voor de Love Walk: Toerisme De Panne, Zeelaan 21, 058 42 18 18 toerisme@depanne.be.