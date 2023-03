Emori Sergeant, geboren op 7 september 2022, zorgt voor een vrouwelijk viergeslacht in de familie. Ze is de dochter van Manon Stée (26) en Nick Sergeant. Het koppel woont in Zwevezele, maar is afkomstig uit Oostkamp. Seppe (2) is het oudere broertje van Emori. We zien Emori en Manon samen met oma Fabienne Meuleman (55) en bomma Lorette Cortens (76), beiden uit Oostkamp. (foto Davy Coghe)