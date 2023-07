Van lopen in woestijn naarzeewedstrijd: Thierry Begeyn gaat voor nieuwe uitdaging

Thierry Begeyn (59) uit Sint-Kruis heeft een passie voor duursporten en houdt van uitdagingen. Na 70 marathons en 14 Ironmans stort hij zich op nog extremere wedstrijden.

Begeyn, vrederechter in het eerste kanton Brugge, heeft al aardig wat op zijn palmares staan. Zijn eerste Ironman startte hij in Frankfurt, daarna volgden onder andere Brazilië en Maleisië, waar hij zich in 2007 kon kwalificeren voor Hawaï. Hij werd toen derde in zijn leeftijdscategorie.

Aquatic Runner

Een volledige Ironman staat momenteel niet in zijn agenda. “Misschien komt dat terug, maar het is een dure sport geworden”, vindt Begeyn. “Als alleenstaande vader met twee studerende kinderen geef ik hen nu prioriteit. Een deelname aan een marathon komt er dit jaar wel. Misschien in Brugge, want er is een nieuw parcours. Ook al valt dat heel kort na mijn Italiaans avontuur, de Aquatic Runner op 23 september.”

Die wedstrijd vindt plaats in de Adriatische zee, van Grado naar Lignano Sabbiadoro. “Je zwemt telkens naar een eiland en doet vervolgens een trailrun. In totaal is het 5 kilometer zeezwemmen en ruim 20 kilometer hardlopen, in een soort interval met verschillende afstanden. Mijn triatlonervaring zal van pas komen, want ik weet dat uit het water komen en lopen een serieuze omschakeling is. Je hartslag gaat meteen steil omhoog.”

Woestijnloop

Begeyn leerde de Aquatic Runner in 2022 kennen door Italianen in Tunesië, tijdens zijn deelname aan een woestijnloop. Dat was een extreme wedstrijd van 200 kilometer door het mulle zand. “Eerst liepen we viermaal 25 kilometer, met telkens een overnachting in berbertenten in de woestijn. Na twee dagen rust moesten we in één keer 100 kilometer terug lopen. Ik was zo gek om beiden te doen. Ik werd derde en eerste en zo uiteindelijk eindwinnaar. Het was leuk om zoiets mee te maken, tussen alle andere, meer gewone wedstrijden. Zo deed ik onlangs de strandloop in Nieuwpoort, een mens moet het niet altijd ver zoeken” (ACR)