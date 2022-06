Van logementshuis naar moderne flat

In de Dorpsstraat, waar nu een hedendaags flatgebouw is opgetrokken, was vroeger een logementshuis met winkel en café. Later kwam er een voedingswinkel met zuivelhandel in de plaats.

Al heel vroeg was er in de Dorpsstraat in Klerken een logementshuis. In de jaren na de heropbouw na WO II, trokken heel wat reizende handelaars opnieuw door het land. Vaak met de fiets en af en toe met het openbaar vervoer. Het was voor hen moeilijk om iedere dag huiswaarts te keren, dus bleven velen onder hen in een logementshuis slapen. Handig ook voor de bedevaarders die naar Klerken kwamen om de Heilige Laurentius te aanbidden.

In de Dorpsstraat 9 waren heel wat faciliteiten aanwezig: een café, een logementshuis, en een voedingswinkel genaamd De Casino. Deze zaak werd uitgebaat door Achiel en Emma Defever-Hoornaert, samen met hun vijf dochters, waaronder Raymonde, Laura en Alice. Raymonde huwde met Silvère Mahieu en samen hadden ze in de Stokstraat een voedingswinkel-bakkerij. Toen Silvère jong overleed, hertrouwde Raymonde met Gerard Vandenbusche. Laura huwde met Marcel Delheye en had vele jaren haar kapsalon in de Smissestraat. Alice hield een aantal jaren café De Schare op de hoek van het Coppensplein open. Nadat Achiel en Emma stopten met de zaak is deze nog een tijdlang uitgebaat als café en winkel, tot in 1963 Marcel en Julia Buysse-Vandecappelle er hun intrek namen.

De Dorpsstraat zoals die er nu uitziet. (foto ACK) © type=” Seq” Annie Callewaert

Veertig jaar lang baatten Marcel en Julia er een voedingswinkel en zuivelhandel uit. Toen zij met pensioen gingen en vertrokken, werd het gebouw verkocht. Het gebouw werd met de grond gelijk gemaakt en in plaats daarvan kwam een flatgebouw. Intussen werden ook aan de overkant de gebouwen van het klooster en De Vleugels vernieuwd, wat tot een totaal gemoderniseerde look voor het centrum van Klerken zorgde. (ACK)