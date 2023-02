Van LEGO-bloemen tot vibrators: dit kocht u deze week het vaakst voor valentijn op bol.com

Shoppen bij lokale handelaars wordt – terecht – steeds populairder, maar het valt niet te ontkennen dat grootschalige webwinkels nog niet meteen met uitsterven bedreigd zijn. Velen beschouwen het vooral als een reddingsmiddel voor lastminute cadeautjes, niet in het minst in de aanloop naar valentijn. Online shoppen, van LEGO-bloemen tot vibrators: deze valentijnsgeschenken kochten West-Vlaamse klanten de afgelopen weken het vaakst op bol.com:

LEGO Creator Expert Bloemenboeket

LEGO Creator Expert Bonsaiboompje

LEGO Icons Orchidee

Rode rozenblaadjes 500 stuks – Valentijnsdag decoratie

Durex Originals Condooms Classic Natural – 20 stuks

It Ends With Us (boek)

CeraVe skincare producten

Oral-B Vitality 100 CrossAction Zwart – Elektrische Tandenborstel

De botanical-serie van LEGO doet goeie zaken dit jaar. © bol.com

Als we de statistieken van de Nederlandse webshop mogen geloven zijn delicate rode rozen out, en onverwelkbare LEGO-bloemen in. Een opmerkelijke evolutie in vergelijking met 2022, toen zag de lijst van bestsellers begin februari er een tikkeltje anders uit. Naast de Satisfyer Pro 2 luchtdrukvibrator en Het Bucketlist Boek voor koppels werden er vorig jaar vooral massaal veel producten en geschenkverpakkingen van Rituals verkocht. De West-Vlaamse mannen en vrouwen zullen het vandaag klaarblijkelijk zonder welriekende badproducten en kaarsen moeten stellen.