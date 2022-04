Van kwaad naar erger met Schildpad van Fabre: “Ik word er ziek van”

Neen, het gaat vandaag nog steeds allesbehalve goed met ‘Searching for Utopia’, het kunstwerk dat alom bekend staat als de schildpad van Fabre. Zelfs na een grondige – en heel dure – renovatie nemen de sporen van vandalisme almaar toe. “Ik word er ziek van”, zucht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Het moet gezegd: het iconische kunstwerk van de onder vuur liggende kunstenaar Jan Fabre ziet er echt niet uit. Het werk, een van de populairste blikvangers op de badplaats, is en blijft continu het mikpunt van vandalen en dat is er het voorbije jaar allesbehalve op verbeterd, integendeel. Nochtans heeft het stadsbestuur destijds kosten noch moeite gespaard om de schildpad met daarop de figuur van de kunstenaar, te herstellen.

Het kreeg bovendien een nieuwe plaats op een met water omgeven sokkel op een binnenplein bij centrum Ysara om het zo beter tegen vandalisme te beschermen, maar de schade aan het werk is niet meer te overzien. “De schade neemt inderdaad almaar toe en het wordt echt heel erg”, bevestigt een boze burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We krijgen op sociale media regelmatig beelden te zien van vandalen die het kunstwerk toetakelen. Het beeld, dat ons in 2003 325.000 euro heeft gekost, verhuisde destijds van het strand naar zijn huidige locatie omdat de bronzen bovenlaag te veel leed onder de weersomstandigheden en het om de haverklap moest behandeld worden.”

Herstelling

“Dat zorgde al voor heel wat dure herstellingskosten. In 2013 namen we de beslissing om te kiezen voor een duurzame oplossing: een laag bladgoud dat veel beter bestand is tegen weer en wind. Die renovatie heeft ons 140.000 euro gekost en wat zien we nu? De schade aan het werk is niet om aan te zien. Op sommige plaatsen is de bovenlaag gewoon weg. De vandalen slaan vooral toe als het water op de sokkel niet loopt en ze daardoor bij het werk geraken zonder nat te worden, als het moet zelfs met een fiets. Ik word er ziek van.”

Gezichtsherkenning

Op het plein moeten camera’s met gezichtsherkenning het plein nochtans in het oog houden. “Maar ik kwam recent te weten dat er iets schortte met de communicatie van de beelden naar Politie Westkust”, gaat de burgemeester verder. “Daar is nu aan verholpen wat de controle aanzienlijk zal verbeteren. Er staan hoge boetes op het molesteren van het beeld en heel wat betrapte vandalen hebben al diep in hun portefeuille mogen tasten, maar velen hebben blijkbaar hun lesje nog niet geleerd. Ook patrouillerende politie heeft al tal van boetes uitgeschreven, maar dat is blijkbaar nog niet genoeg. Ik heb zelf persoonlijk nog onverlaten van het beeld gehaald, ongelooflijk hoe schaamteloos sommigen zijn.”

De burgemeester overweegt momenteel niet om het kunstwerk opnieuw te laten herstellen. “Dat gaat voor de zoveelste keer heel veel geld kosten. We zullen eerst de resultaten van het verbeterde toezicht afwachten”, besluit Geert Vanden Broucke.