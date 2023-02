Van knipoog naar liefdesvlam: Thomas (42) en Virginnie (36) vormen koppel in wzc Le Village in Komen en kijken volop uit naar hun huwelijk

Een knipoog, meer was er niet nodig om tien jaar terug een wel erg bijzondere liefdesvlam aan te wakkeren. Thomas Hoflack (42) en Virginie Debailleul (36) leerden elkaar kennen binnen de muren van het woonzorgcentrum Le Village in Komen en lieten elkaar niet meer los. Het koppel tortelduifjes is volop bezig met het plannen van hun huwelijk.

Lachen, elkaar niet uit het oog verliezen en een overvloed aan complimentjes. Wie Thomas en Virginie voor het eerst ontmoet, kan moeilijk geloven dat het liefdesvuur hen reeds in 2013 overmeesterde. “We waren vrienden, al een lange tijd eigenlijk en zo is dat gegroeid”, kirren ze beiden van plezier.

Te jong

“We gingen met onze school samen op stap, gingen samen sporten en toen is die klik er gekomen. Ik zag haar voor het eerst in Les Aubiers, een school voor buitengewoon onderwijs, in 1988. Toen reeds was er een ding, maar we waren veel te jong. Hier in Le Village is het dan compleet opengebloeid.”

Thomas is trots op zijn toekomstige, de parel in zijn ogen. “Ze is altijd gelukkig en dat maakt mij gelukkig”, lacht hij. “Toen ik haar wilde vragen of ze mijn vriendin wilde worden, had ik toch wel wat zenuwen. Maar kijk, ik trok mijn stoute schoenen aan en ging aan haar deur kloppen. De vonk sloeg meteen over.”

Steun

Als bewoners van Le Village, een centrum voor buitengewone zorg, leek het een bijna onmogelijke taak om hun liefdesverhaal volop te beleven. Toch kregen ze de steun van zowel hun familie als de zorgverleners in het centrum. “Ze waren stapelverliefd en kwamen me vertellen dat ze de rest van hun leven samen wilden spenderen”, vertelt Marie-Eve Desbuquoit.

De verantwoordelijke van het centrum zorgde ervoor dat de tortelduifjes volop van hun geluk konden genieten. “We hebben eerst een gesprek gehad met de ouders, die ook allen hun zegen gaven. Dan hebben we gekeken of we het koppeltje hun eigen stek konden geven. Zo hebben ze binnen onze gebouwen hun eigen appartement, waar ze samen wonen. Een eigen brievenbus, een keuken en zelfs een slaapkamer waar ze hun eigen leven leiden. In 2014 vroeg Thomas zijn Virginie ten huwelijk en dat hebben we hier in het centrum gefeest. Wanneer ze trouwen zullen we dat feest nogmaals herhalen natuurlijk.”

Thomas ontpopte zich ondertussen tot een heuse gentleman, die Virginie blijft verrassen met zijn romantische kant. “Voor Valentijn zijn we gaan eten op restaurant en tijdens de krokusvakantie zijn we met onze ouders gaan skiën”, glundert de man. “We zijn dan wel verloofd, we geven elkaar ook meer dan voldoende vrijheden. Zo ben ik gepassioneerd bezig met kunst en schilderen, terwijl Virginie graag eens gaat paardrijden.”

Sterrenstatus

Het koppeltje geniet binnen de muren van Le Village van een zekere sterrenstatus. Ze speelden in het verleden reeds een cruciale rol in een campagne met als onderwerp ‘liefde is voor iedereen’. Zo verschenen ze beiden op levensgrote affiches waarmee duidelijk werd gemaakt dat liefde geen grenzen kent en ook door mensen met een beperking kan worden beleefd.