Bij de familie Compernolle in Moorsele werd een mannelijk viergeslacht gerealiseerd. Johny Compernolle, medeorganisator van het carnaval, is de trotse stamvader van Bjorn, Cobi en Otis. Bjorn is metaalbewerker en woont in Gullegem, Cobi is zelfstandig elektricien en woont in Ledegem. De respectievelijke echtgenotes zijn Monique Delefortrie, Nele Huysentruyt en Lieselot Vercruysse. (HV/gf)