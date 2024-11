Van ‘homemade’ Picon over Warmste Loop tot groots ‘Samen Sterker’-concert voor Warmste Week: Wingene-Ruiselede vlamt tegen eenzaamheid

De populaire ‘De Warmste Week’ heeft dit jaar vanaf 18 december plaats in Brugge en nogal wat lokale organisaties spelen daarop in. Er wordt gebrouwen, gezongen, gelopen en gespeeld met slechts één doel: vlammen tegen eenzaamheid. We zetten enkele leuke initiatieven in Wingene-Ruiselede op een rijtje.

De dames van Markant Ruiselede hebben voor De Warmste Week zowel een lekker als origineel initiatief bedacht: brouw je eigen huisgemaakte Picon en verkoop zoveel mogelijk flessen. “We mengen Picon, witte wijn, grenadine, Cointreau en nog wat geheime receptuur in 1 liter-flessen, die perfect herbruikbaar zijn”, vertelt co-voorzitter Mieke Dhoore.

“Het is onze collega Eveline De Sutter – die nog aan kokschool Spermalie heeft gestudeerd – die over het mengsel waakt. We beginnen met 30 flessen en maken bij volgens de vraag. Alles is online te bestellen via markantruiselede@gmail.com of via de verkooppunten Handy Home, schoonheidsinstituut Amani en LDC Den Tap.”

Samen Sterker

Nog een opmerkelijk initiatief komt van het Ruiseleedse bedrijf John&Jane, die op 20 december om 20 uur een ‘Samen Sterker’-concert organiseert in de kerk van Ruiselede. Daarvoor wist managing director Katrien Vermeire de sopraan Astrid Stockmans en presentatrice Ella Michiels te strikken.

“Het concert met interessante lichteffecten zal een toegankelijke mix zijn van klassieke muziek en hedendaagse nummers, aan elkaar gepraat door Ella Michiels”, zegt Vermeire. Alle info via hello@johnandjane.be.

Rondjes afleggen

In Wingene doet Running Crew #RC87 zijn naam alle eer aan door – in samenwerking met de gemeente Wingene, volleybalclub WIVO en radio Oost West – de ‘Warmste Loop’ te houden op 30 november, van 10 tot 18 uur, in het Sportpark van Wingene. Lopers of wandelaars kunnen daar zoveel rondjes van 3,3 km lopen als ze willen.

Er is een prijs voor de man of vrouw, die de meeste rondjes aflegt. Tussendoor kun je even pauzeren in zaal De Tuimelaar of in de bar van WIVO. Sportievelingen kunnen zich ook met elkaar meten op bepaalde tracés (Strava-segmenten) en ook daarvoor kunnen de snelste kandidaten een prijs winnen. Er zijn kleedkamers en douches voorzien.

Inschrijven kan via www.dewarmsteloop.be en kost tot 18 november 15 euro. Daarvoor krijg je een gepersonaliseerd startnummer en een pak pannenkoeken. Na 18 november betaal je 18 euro en 5 euro waarborg voor je borstnummer.

Warmste Café

Café De Vetpompe aan de Rozendalestraat 64 in Wingene wordt op 20 december vanaf 16 uur herdoopt tot ‘Warmste Café’ met toffe muziek, lokale muzikanten en de nodige hapjes en drankjes.

De Warmste Week wordt dit jaar opnieuw uitgezonden vanuit ’t Zand in Brugge, van 18 tot en met 24 december. De hele actie wordt uitgezonden door VRT 1, Studio Brussel, MNM en Ketnet.