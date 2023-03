Alizée, geboren op 28 januari, is het derde kleinkind van Germaine Pauwels (89) uit Merkem, maar zorgt wel voor het eerste viergeslacht binnen de familie. De mama van het meisje heet Nele Vanmeteren (30), en het gezin woont in Beauvoorde. Linda Vanassche (61) is de trotse grootmoeder. (gf)