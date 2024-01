“Van een zedeninspecteur tot de echtgenote van Yves Lampaert”: gevarieerde onderwerpen op 18de KWB-ontbijtverhalen

Op zondagmorgen 4 februari vinden inmiddels voor de achttiende keer de KWB-ontbijtverhalen plaats in de Zaal Broeders Maristen. Ook nu wist de werkgroep weer drie interessante sprekers te strikken, die tijdens het uitgebreide ontbijt de mensen weer aangenaam zullen verrassen.

“De formule van onze ontbijtverhalen, waar vorig jaar 80 mensen op aanwezig waren, is inmiddels meer dan bekend en is ook al jaren hetzelfde. Na aankomst kunnen alle aanwezigen aanschuiven voor een uitgebreid ontbijt, waarbij alles vers bereid wordt, zelfs de fruitsla”, vertelt Jean-Marie Vancompernol. “Nadat iedereen voldaan is, laten we de eerste twee sprekers hun verhaal doen. Tegen de klok van 11 uur is het dan tijd voor het aperitief, waarna de laatste spreker zijn verhaal mag doen.”

Drie sprekers

“Ook deze keer wisten we drie interessante sprekers over uiteenlopende onderwerpen te strikken”, vervolgt Dominique Coopman. “De eerste spreker is Sigrid Cloet (34), die als zedeninspecteur bij de politie in Gent werkt. Meer concreet is ze de verbindingsofficier bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en bij het pas geopende Veilig Huis. Ze begeleidt al zes jaar slachtoffers van aanranding of verkrachting die zich bij het Zorgcentrum melden. Tom Coghe (43) is de tweede in de rij. Tom runt samen met zijn zus Eline de Delhaize in Tielt, maar lijdt vooral sinds acht jaar aan Parkinson. Hij komt vertellen hoe hij dit klaarspeelt, hoe zijn ziekte een weerslag heeft op zijn gezin en welke rol sport en beweging spelen in zijn leven. De derde in de rij is Astrid Demeulemeester (30), die iedereen kent als de vrouw van gewone boerenzoon en West-Vlaamse wielerhoop Yves Lampaert. Zij komt vertellen hoe het is om gehuwd te zijn met een topsporter die 200 dagen per jaar van huis is”, besluit Coopman.