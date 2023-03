Van een gepersonaliseerde voicemail van Maaike Cafmeyer tot een gesigneerde ‘maankaart’: Profo organiseert bijzondere online veiling voor De Buurtbakkerij

Interesse in een huiskamerconcert van Wannes Cappelle of de schoenen van Marcel Vanthilt? Tijdens een online veiling kan je op heel wat bijzondere spullen bieden. De opbrengst gaat naar De Buurtbakkerij in Oostende. “Bij ons kunnen jongeren hun batterijen opladen én tegelijk aan hun toekomst werken”, vertelt Bruno Decock.

In een voormalige bakkerij aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende kunnen sinds mei vorig jaar jongeren terecht. De Buurtbakkerij is een project van Profo, die over heel Vlaanderen tal van trajecten voor jongeren verzorgt. “Met Profo werken we vooral met jongeren die deeltijds onderwijs volgen, maar nog niet klaar zijn voor een stage”, vertelt jongerenbegeleider Bruno Decock. “Voor sommige onder hen zal een stageplaats nooit haalbaar zijn, maar we gaan ook aan de slag met die kwetsbare jongeren om hen klaar te stomen voor het verdere leven. We begeleiden hen individueel.”

Het is belangrijk om de jongeren een zinvolle dagbesteding aan te bieden. “We merken dat sommigen heel weinig om handen hebben. Als ze dan plots drie volle dagen op stage moeten, dan houden ze dat niet vol. Hier komen ze bijvoorbeeld twee halve dagen. Al is het maar dat ze twee uur per dag iets om handen hebben en een structuur hebben”, zegt Bruno.

Ateliers

Dat kan onder meer dankzij de groepsvormingen in de ateliers. In de voormalige winkelruimte liggen zo enkele kunstwerken, gemaakt door de jongeren. “Dit is de creatieve ruimte. In het voormalige bakkersatelier worden oude meubeltjes onder handen genomen die we krijgen van een verkoopzaal. Verder is er een fietsatelier waar we kleine herstellingen kunnen uitvoeren. Boven hebben we een geïmproviseerde bokszaal waar de jongeren even hun frustraties kwijt kunnen en we zullen hier ook nog rekken plaatsen voor tweedehandskledij.”

“We werken onder meer ook rond gezonde voeding. Van serviceclub Rotary hebben we hiervoor alvast een bedrag gekregen. Zo koken we elke donderdag voor 20 gasten. Ze krijgen gratis een gezonde maaltijd. Die werd bereid door vier jongeren, die ook meegaan naar de winkel. Dat project loopt echt heel goed. Op termijn hopen we ons ook in te zetten voor de buurt. We hebben nu al een project bij de stad ingediend rond gevelbankjes.”

Bijzondere items

Om nog meer ateliers te kunnen opzetten, is er geld nodig. Bruno kwam daarom met een topidee op de proppen. Hij werkte vroeger als lichttechnicus met verschillende artiesten samen. “Ik heb mijn oude contacten aangesproken en zo kon ik enkele bijzondere items verzamelen die we zullen verkopen via een online veiling. We verkopen onder meer gesigneerde drumstokken van Triggerfinger, een gesigneerde maankaart van de tiende man op de maan Charlie Duke, een gesigneerde cd van Bart Peeters, schoenen van Marcel Vanthilt, een huiskamerconcert van Wannes Cappelle en een gepersonaliseerde voicemail van Maaike Cafmeyer.”