Van deze honden krijg je geen lik maar een like

Ook huisdieren vinden steeds vaker hun weg naar sociale media, waarbij sommige beestjes heuse dog- of catfluencers zijn geworden. Naar aanleiding van Werelddierendag kijken we bij drie West-Vlaamse honden (en hun baasjes) achter de schermen van hun Instagram-account.

1. Boes, de fitte barbet van een gezondheidscoach

Met zijn helderblauwe ogen, fluffy vacht en enthousiast karakter is Boes genoemd naar de gelijknamige tekenfilmfiguur sinds eind vorig jaar een absolute aanwinst ten huize Delphine Steelandt in Koekelare. De bekende gezondheidscoach was naar eigen zeggen op zoek naar een hypoallergeen ras (dat minder haar verliest, red.) met krullen.

“Ik stond niet te springen voor een labradoodle (een combinatie tussen labrador en poedel, red.), want dat zijn eerder designerhonden. Via een vriendin botste ik op een uniek ras: de barbet. Toen ben ik me stevig gaan inlezen.” De Franse waterhond is van oorsprong een jachthond, maar vooral een sterk ras, erg aanhankelijk én slim. “En dan te zeggen dat het ras tot voor een paar jaar haast uitgestorven was”, aldus Delphine. “Daarom wil ik met een eigen Instagram-kanaal het ras wat meer in de verf zetten. Zo heb ik altijd leuke foto’s van hem binnen handbereik.” (lacht) (BVB)

Volg Boes op www.instagram.com/boesdebarbet/.





Pieter Marechal en Helena Caluwé: “Via Instagram kwamen we ook de fokker op spoor.” © Tom Brinckman Tom Brinckman

2. Napoleon, de golden retriever van een Brugse schepen

De Brugse schepen Pieter Marechal en Helena Caluwé wonen sinds januari 2021 in Sint-Andries. In mei kwam hun hond Napoleon erbij. “Ik was iets minder enthousiast om een hond in huis te halen”, steekt Pieter Marechal van wal. “Maar Helena kon me toch overtuigen met als compromis dat ik de naam mocht kiezen. Dat werd Napoleon, naar de toenmalige keizer van Frankrijk. Al van tijdens mijn studies geschiedenis vond ik die periode en het verhaal achter Napoleon erg fascinerend.”

“Al vrij snel maakten we een profiel op Instagram aan voor Napoleon, ook een idee van Helena trouwens. Onder onze volgers vinden we vooral vrienden, familie en kennissen die het fijn vinden om zo op de hoogte te blijven van wat onze hond allemaal meemaakt. Bekende volgers? Dat moet stripheld Dictator Dirk zijn, waar Napoleon ook al een paar keer mocht figureren.”

“Het was trouwens ook via Instagram dat we de fokker in Italië op het spoor zijn gekomen. Helena wilde absoluut een Amerikaanse golden retriever en via een ander hondenprofiel uit Spanje konden we contact leggen. Ook de kweker is ondertussen een trouwe volger van Napoleon. Tussen de volgers zijn er trouwens ook heel wat andere hondenprofielen terug te vinden. Met een andere hond van dezelfde fokker en de baasjes uit de buurt hebben we trouwens al een paar keer afgesproken op Hondenkoer, een pop-upbar in Sijsele. (TBR)

Volg Napoleon op www.instagram.com/napoleon.in.bruges/.





De hond van Wesley Moraes vond een nieuwe thuis bij Shauni Debusschere. © Tom Brinckman Tom Brinckman

3. Ricky, de buldog van een ex-spits van Club

Shauni Debusschere, medezaakvoerder van Hermanus in Brugge, adopteerde eerder dit jaar Ricky. De Franse buldog is populair op Instagram met maar liefst 4.407 volgers, daar kan je hem volgen als Nicky Jamm. “We adopteerden de hond van voormalig Club Brugge-speler Wesley Moraes”, zegt Shauni. “Toen hij en zijn vrouw weer verhuisden naar Brazilië, kon de hond niet mee. Via een coach bij Club hoorden we dat ze snel een oplossing zochten. Mijn man en ik zijn altijd hondenliefhebbers geweest. Ook in de zaak trouwens, want honden zijn hier altijd toegelaten. Ricky was anderhalf jaar toen hij bij ons kwam. Toen we hem gingen ophalen, kregen we hopen speelgoed en kleren mee. Het was duidelijk dat ze met pijn in het hart afscheid moesten nemen. De eerste week bij ons verliep het wat stroef, maar daarna is Ricky beste maatjes geworden met Harley, onze andere hond.”

“De communicatie met Wesley en zijn vrouw verliep niet zo eenvoudig, want ze spreken enkel Portugees. Buiten de foto’s op Instagram van Ricky, kan ik dus maar weinig vertellen over zijn jeugd.” Die taalbarrière is ook meteen de reden waarom er de afgelopen maanden niets meer verschenen is op de Instagram-pagina van Ricky. “We adopteerden dan wel de hond, maar de logingegevens van Instagram hebben we niet. Ik stuurde hen wel al berichten en foto’s van hoe het nu met Ricky gaat, maar kreeg helaas geen reactie meer.” (TBR)

Volg Ricky op www.instagram.com/nickyjamm__/.