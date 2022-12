Van de twaalfde telg bij de familie X tot West-Vlaams sprekende robots: ook dít was 2022

Burgemeesters verslikten zich in immoprojecten, Arno ging van ons heen, Oekraïense vluchtelingen vonden onderdak in onze provincie en Club Brugge werd voor de 18de keer landskampioen. Maar het voorbije jaar viel er ook weer heel wat nieuws in de spreekwoordelijke marge te rapen. Ziehier onze selectie aan West-Vlaams mininieuws!

Gezocht en gevonden: liefde

• Cyriel Capoen uit Westvleteren ging in Boer zkt vrouw op zoek naar een metgezel. De jonge Els Balloey viel als een blok voor hem en verhuisde helemaal uit Vlaams-Brabant naar zijn boerderij in de Westhoek. Daar kunnen ze nu honderduit over koetjes en kalfjes praten.

© VTM

• Ook Junior Planckaert zocht in een tv-programma naar de liefde en ook bij hem schoot Cupido raak. Pauline De Vos, die als HR-consultant werkt in Waregem, kon zijn hart veroveren. De vonk sloeg over tijdens een rit op het racecircuit, waar dus niet alleen de motor hoog in toeren ging.

© VRT

Stunts van wereldformaat

• Matthieu Bonne stuntte zich eerder al tot in ons jaaroverzicht, door als eerste de hele Belgische kustlijn af te zwemmen. Ook dit jaar werkte de Bredenaar zich in de kijker, door in acht dagen en op acht verschillende eilanden even veel triatlons af te werken. Mocht je nog net niet achterover gevallen zijn: da’s 30,88 kilometer zwemmen, 1.441,6 kilometer fietsen en 337,56 kilometer lopen op een dikke week tijd. Meer dan genoeg redenen om de ultrasporter aan te stellen als nieuwe ereburger, vonden ze in de badstad.

© Instagram

• Ook Zara en Mack Rutherford – kinderen van een Kortrijkse moeder en een Britse vader – zitten niet om een stunt verlegen. Nadat Zara als 19-jarige het record om als jongste vrouw solo de wereld rond te vliegen op haar naam mocht schrijven, ging haar jongere broer haar zowaar achterna. Hij was amper 16 jaar toen hij aan zijn solotocht met het vliegtuigje begon.

© KVDM

Bijzondere koopjes

• Niet alleen jij en ik, maar zelfs Barack Obama kwam ooit oog in oog te staan met Polyphemus. Dat gebeurde toen de voormalige Amerikaanse president in 2014 de militaire begraafplaats van Waregem bezocht. Dit voorjaar verliet de reusachtige tuinkabouter echter zijn vertrouwde stek langs de E17. Eigenaar Hervé Missiaen verhuisde naar Portugal en kreeg het 7,5 meter hoge kunstwerk niet in zijn valies geplooid, waarop hij besloot om de naakte cycloop te verkopen. Een keukenbouwer uit Eeklo had er bijna 30.000 euro voor veil. Voor die prijs kreeg hij er weliswaar ook acht outfits bij, waaronder een tijgerslip met een omtrek van 8 meter.

© Joke Couvreur

• Na 41 jaar trouwe dienst waren de Bellewaerde-kevertjes in november aan hun laatste rondje toe. Het Ieperse pretpark besloot om enkele wagonnetjes te verkopen ten voordele van Think Pink. Die veiling leverde bijna 25.000 euro op voor de organisatie die strijdt tegen borstkanker. De winnende bieders kregen niet alleen een wagentje, maar ook een felbegeerd ticket voor die allerlaatste rit op de iconische attractie.

© Foto Kurt

Echtpaar speurt naar overspel

Johan De Clercq en Lindsay Monteyne richtten samen het privédetectivebureau Seek Investigations op in Oostrozebeke. Je kan het echtpaar inhuren om overspel, stalking en seksueel overschrijdend gedrag op te sporen. Maar ook pesten op het werk, ziekteverzuim of diefstal kunnen zij aan het licht brengen. Daartoe gebruiken ze onder meer een handtas met een ingebouwd fototoestel; een gadget in ware James Bond-stijl.

“We doen deze job om mensen te helpen. En elke keer we een klant resultaat kunnen voorleggen, of dat nu positief of negatief nieuws is, krijgen we een zekere kick. Dat valt met geen woorden te beschrijven!”

© Joke Couvreur

Opa’s aan de top

• In 1976 floot Jacques Jacky Wynsbergh zijn eerste voetbalwedstrijd. Zo’n 56 jaar later is de Tieltenaar nog steeds actief als scheidsrechter, hoewel hij ondertussen al 90 jaar is. Een carrière die goed is voor ruim 1.500 wedstrijden, waarin hij slechts een handvol rechtstreekse rode kaarten trok. Ondanks zijn hoge leeftijd voelt Jacky zich nog kiplekker op het voetbalveld. “Ik kan nog goed mee met de jonge gasten. Meer nog: ik loop sommige spelers er gewoon af”, vertelt de oudste arbiter van Vlaanderen. Zijn fluitje wil hij overigens nog niet meteen aan de haak hangen. “Arbiteren is mijn lang leven. Zet me hier thuis in de zetel en ‘t is voorbij. Daar ben ik van overtuigd.”

© Foto Kurt

• Ook Roger Vanderhaeghen uit Roeselare is nog bijzonder actief als senior. Hij vierde zijn negentigste verjaardag in de fitness en kreeg zo de titel van fitste opa van het land in onze krant. Hij heeft al twintig jaar een sportabonnement waarmee hij gaat fietsen, gewichten tilt en aan yoga doet. En ook hij denkt nog niet aan stoppen. “Thuis niks zitten doen, is niet aan mij besteed. Ik moet met iets bezig zijn, anders verveel ik me.”

© SBR

Robot, woar stoat de kaffie?

Nadat zorgcentra en ziekenhuizen eerder overstag gingen, doen de robots nu ook hun intrede in de retailsector. Daar kunnen ze niet alleen een personeelstekort oplossen; ze zorgen ook voor een wow-effect bij klanten. Vooralsnog doen de gerobotiseerde winkelbedienden immers nog wat vreemd aan. Maar juist daardoor worden ze niet altijd aangesproken door wie op zoek is naar een product in de rekken.

“Door onze robots dialect aan te leren, verlagen we de drempel om ze te gebruiken”, legt Tom Dujardin van het Kortrijkse softwarebedrijf DeDuCo uit. “Via artificiële intelligentie kunnen ze bepaalde woorden en zinnen aanleren. We vragen consumenten om op het scherm van onze robots te tikken, de zinnen te laten verschijnen en die in het West-Vlaams voor te lezen. In een volgende fase zullen die dan aan de woordenschat toegevoegd worden.” Mohowzeg!

© Joke Couvreur

Jonge meisjes houden duivensport levendig

• De duivensport, iets voor grijsaards in stoffige overjassen? Niks van! Fientje Glorieux uit Ingelmunster is negen jaar en misschien wel de jongste duivenmelker van ons land. Haar papa timmerde voor haar een duiventil in elkaar en via-via kon ze haar eerste duifjes bemachtigen. Nu is ze toe aan haar tweede seizoen tussen haar zeventig gevederde vrienden en de eerste ereplaatsen zijn ook al een feit. Grof geld verdienen aan de vogels zit er evenwel nog niet in. “Het gaat mij om het plezier. Het moment waarop de duiven na een wedstrijd thuiskomen, valt niet te beschrijven. Ik leg mijn duiven dan ook echt in de watten”, vertelt ze.

© Joke Couvreur

• Ook de slechtziende Amy Desutter uit Koolskamp is op haar elfde helemaal in de ban van het duivenmelken. Ook hààr vader heeft haar met die microbe besmet. Sinds twee jaar heeft ze haar eigen duivenhokje, met zeventien vogels. Ondanks haar slecht zicht kan Amy haar duiven perfect van elkaar onderscheiden. “Ik vóel welke duif ik in handen heb”, zegt zij. “Als mijn duiven weer landen na een wedstrijd, voel ik me het gelukkigste meisje ter wereld. Ik geef ze veel liefde, maar krijg er minstens evenveel van terug.”

© Joke Couvreur

Compleet gezinsgeluk

• Gwenny Blanckaert en Marino Vaneenoo uit Stavele mochten dit jaar weer suikerbonen in huis halen. Met Laex verwelkomde de Familie X al hun twaalfde (!) telg. Alle broertjes en zusjes dragen een naam met dezelfde vier letters: A, L, E en X. Laex is een zusje voor Alex (14), Axel (13), Xela (12), Lexa (11), Xael (10), Xeal (9), Exla (6), Leax (5), Xale (3), Elax (2) en Alxe (1). Met haar komst is het kroostrijke gezin compleet. “We wilden altijd al twaalf kinderen. Daar zullen we ons ook aan houden”, vertelde mama Gwenny.

© Joke Couvreur

• Feest ook bij Philippe Schamp en Justine Amelynck uit Knokke-Heist, die te zien waren in het tv-programma Don’t Worry Be Happy. Zij werden de trotse ouders van Estelle; het zevende kindje in het samengesteld gezin. “Ja, dit is ons laatste kindje”, reageerde Philippe na de bevalling. “Op je 58ste mag je stilaan ook al denken aan opa worden. Hopelijk mag ik de dag nog meemaken dat Estelle voor het altaar staat.”

Jonge doedelzakspeler beleeft zijn grote droom

Make-A-Wish liet de droom van de vijfjarige Lenn Morel in vervulling gaan, nadat hij van kanker genas. Amper twee jaar was de jongen uit Menen toen hij zijn strijd moest aanvatten.

Lenn vierde zijn overwinning onder de triomfboog van de Menenpoort in Ieper, waar hij de gesneuvelden tijdens de Last Post herdacht. Hij speelde voor het eerst ook op de doedelzak met verschillende familieleden. De muziek en het beeld van de fragiele jongen onder de grote poort gingen door merg en been.

© TP

Het goed bewaarde geheim van Linda

Linda Deplacie, afkomstig van Elverdinge bij Ieper, liet op haar 61ste zien dat ze nog heel goed bewaard is gebleven. Op een billboard voor mineraalwatermerk Spa nam het model exact dezelfde pose aan als in 1985 en 2002, toen ze 23 en 40 jaar oud was. Op de naaktfoto’s lijkt het dat ze in die vier decennia amper veranderd is.

“Mijn geheim? Genoeg bewegen en gezond eten, en natuurlijk veel water drinken”, knipoogt ze. Werken als model doet ze eigenlijk niet meer, maar voor Spa wilde de zestiger nog wel eens een uitzondering maken. En voor wie het zich afvraagt: als ze dan nog mag leven, wil ze over twintig jaar gerust nog eens uit de kleren gaan. Blijf vooral veel water drinken, Linda!

© Spa

Walvis duikt op naast surfer

Surfer Yves Depoorter sprong wellicht net geen gat in de lucht, toen hij verrast werd door een bultrugwalvis voor de kust van Knokke. “Ik wist niet wat ik zag. Ik stond te trillen op mijn benen. Twee uur lang zaten we vlak bij elkaar en maakte het beest volop sprongen. Ik werd zelfs twee keer helemaal nat toen de bultrug uitademende via het spuitgat.”

Schrik had Yves niet. “Allerminst. Een walvis eet geen mensen, dat wist ik. Ik hoopte gewoon dat mijn plank niet kapot zou gaan en dat ik het beest geen pijn zou doen. Na een tijdje zwom het dier richting Zeebrugge en was het niet meer mogelijk om het te volgen. Zo’n beest zwemt verrassend snel. Dit ga ik niet gauw vergeten!”

© Davy De Groote

De grasgroene Porsche van Nonkels

Dit voorjaar brachten Rik Verheye, Jelle De Beule en Wim Willaert ons als Nonkels wekenlang aan het lachen. De tv-reeks werd een doorslaand succes dankzij het geweldige scenario, de fantastische cast en de vele West-Vlaamse oneliners die ondertussen gemeengoed werden.

Ook enkele ondernemers pikten hun graantje mee. Zo plaatste Alexander Roelens van AECars in Izegem een knalgroene Porsche 911 voor zijn zaak. Die voorzag hij van het opschrift Kutgrassen: een verwijzing naar de scène waarin Pol Persyn en Innocent met de hogedrukreiniger per ongeluk twee welbepaalde letters van de gevel van nonkel Willy verwijderden.

De originele wagen, inclusief PERSYN-nummerplaat, komt van het Porsche Centre in Knokke. Ook daar stalden ze de auto aan de ingang en zo werd de Porsche Cayenne een ware attractie. Jong en oud wilden de wagen van dichtbij bekijken en zelfs een selfie nemen.

12-jarige Laurent behaalt masterdiploma

Op zijn twaalfde behaalde Laurent Simons zowaar een masterdiploma fysica. De jonge bolleboos groeide op bij zijn grootouders in Oostende, waar hij op zijn vierde al startte in de lagere school. Toen zijn grootouders zijn uitmuntende punten zagen, werd een IQ-test afgenomen. Laurent haalde de maximumscore van 145.

Op zijn zesde zat hij al op de banken van het Sint-Jozef Humaniora in Brugge en nog eens twee jaar later begon hij aan de Technische Universiteit in Eindhoven aan de opleiding Electric Engineering.

Door onenigheid tussen zijn ouders en de universiteit brak hij daar zijn studie af, om die vervolgens meteen door te zetten aan de Universiteit Antwerpen. Daar zwaaide hij na amper twee jaar al af, met de grootste onderscheiding nog wel.

© Kris Van Exel

Bijzondere trouwfeesten

Na de coronapauze hadden we dit jaar nog wat trouwfeesten in te halen, en dat mocht dan blijkbaar wat specialer.

• Brecht Danneels en Charline Devoldere uit Stavele leerden elkaar negen jaar geleden kennen op Dranouter. Ze trokken afgelopen zomer in hun huwelijkskledij naar de festivalweide voor hun fotoshoot.

© TD

• Christophe Lefebvre en Stéphanie Rogeau uit Lauwe kozen dan weer voor Kamping Kitsch. Zij vierden hun liefde op de Mijn Stage, compleet in de juiste – foute – stijl.

© CLL

• En voor Wesley Butstraen en Evelien Bolle uit De Panne bleek Halloween het juiste moment. Elke tafel in hun feestzaal werd versierd in het thema van een griezelfilm.

© TP

Bloemendief gevat dankzij gps-tracker

Toen de bloemen op het graf van Chantal Cauliez al voor de zesde keer gestolen waren, was de maat vol voor haar vader Johny en broer Gregory. Ze plaatsten een camera op de Ieperse begraafplaats en in de zevende bloempot verstopten ze een gps-tracker. Met succes, want ze konden de dief op heterdaad betrappen.

Een hele opluchting voor de familie van Chantal, die op haar 50ste de moedige strijd tegen baarmoederkanker verloor. “Nu kunnen we eindelijk weer met een gerust hart naar de begraafplaats komen. We kunnen weer rouwen zoals het hoort.”

© LBR

De wissel van de Ambassadeurs

In 2021 werd Dominique Persoone verkozen tot West-Vlaams Ambassadeur. De Brugse chocolatier sloot zijn regeerperiode af met een eigen, machtige krant. Daarin was onder meer te zien hoe hij zijn liefde voor onze provincie vereeuwigde met een nieuwe tatoeage. Hij liet het ambassadeurslogo op zijn schouder plaatsen, met een half zwijn ernaast: ‘k zien deure.

© Davy Coghe

Benieuwd of ook zijn opvolger, actrice Maaike Cafmeyer, zich daaraan zal wagen… “Vooral toen mijn vader bezig was met de krant was hij echt in zijn element. Ik ben er zeker van dat ook Maaike deze rol op haar eigen, creatieve manier zal invullen”, liet zoon Julius Persoone alvast optekenen tijdens de gala-avond.

© Foto Kurt

Van je vrienden moet je het hebben

Er waren het afgelopen jaar niet alleen bijzondere trouwfeesten, ook de huwelijkscadeaus sprongen dikwijls in het oog.

• Na hun eerste huwelijksnacht troffen Kevin Blomme en Sofie Verhoyen een muur van 320 lege bierbakken aan voor hun woning in Izegem. De 7.860 flesjes lagen verspreid in tuin en dakgoot.

• Ook Cedric Vanacker en Celestine Callewaert uit Hooglede kregen een bijzondere verrassing. Enkele vrienden hadden tweehonderd paletten vastgenageld aan de voorgevel van hun huis, zodat ze zich deze winter met het hout zouden kunnen verwarmen.

© LV

• En het huis van profwielrenner Jordi Warlop en Jolien Leenaert in Rumbeke werd volledig ingepakt met tal van kartonnen fietsdozen en versierd met fietskaders en -banden.