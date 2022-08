Van de keuken naar de cockpit: chef Karel van Ten Doele neemt deel aan eerste Blankenbergse zeepkistenrace

Met nu al meer dan twintig inschrijvingen belooft de eerste Blankenbergse zeepkistenrace, ingericht door Jong VLD en de liberale middenstandsorganisatie, een schot in de roos te worden. Ook het deelnemersveld is verrassend: met Karel Govaert van Ten Doele kruipt er zelfs een echte chef achter het stuur. “Tussen twee serviezen door”, glimlacht hij.

Het eerste weekend na Uitkerke kermis en twee weken na het bloemencorso krijgt Blankenberge er vanaf dit jaar een extra fin de saison bij: Jong VLD en de Liberale Zelfstandigen Blankenberge (LZB) prikten die datum voor hun nieuwe jaarlijkse zeepkistenrace. “Ik heb me meteen ingeschreven toen ik dat hier hoorde waaien. Superleuk initiatief, en recht voor onze deur. Ik dacht, dat moeten we steunen”, zegt Karel Govaert van Ten Doele. Al doet hij ook wel een beetje mee uit nostalgie. “Karel keek vroeger altijd naar ‘Te land, ter zee en in de lucht’”, knipoogt zus Mieke.

De chef van Ten Doele kruipt straks samen met zijn 24-jarige pluszoon Keith in de cockpit van zijn zeepkist. “Tussen twee serviezen door”, glimlacht Karel. “Ik hoorde dat er ook een categorie ‘pechvogel’ bijzit, maar ik hoop dus dat ik ‘s avonds wel in één stuk weer achter mijn fornuis kan staan.”

‘t wienkelkarretje

En de zeepkar? “Die doopten we ‘t wienkelkarretje, naar ‘T Wienkeltje van Ten Doele. Keith en ik zullen meedoen als kok en kelner. Ook onze helms zijn in thema, maar we mogen nog niet alles verklappen hé.”

Karels wienkelkarretje is ook voorzien van de nodige toeters en bellen. “Onze neef Bernard heeft zich daar de voorbije weken mee beziggehouden. Zelf ben ik zo handig niet”, glimlacht Karel. Zijn sponsor is Joris Sport uit de Kerkstraat. “De zeepkist is opgebouwd op het onderstel van een oude gocart”, klinkt het nog.

De eerste Blankenbergse zeepkistenrace wordt gereden op zaterdag 10 september, het startschot wordt gegeven omstreeks 13.30 uur ter hoogte van de Leopoldhelling. Inschrijven kan via guydeconinck@telenet.be. (WK)