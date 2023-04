Jeno Snauwaert werd op 21 november 2022 geboren en zorgde zo voor een viergeslacht in mannelijke lijn.

Daniel Snauwaert (89) uit Schuiferskapelle is de overgrootvader. Rudi Snauwaert (57) uit Wingene is grootvader en Sander Snauwaert (26) de trotse papa. Jeno maakt het viergeslacht compleet. Het gezin met de kleine Jeno woont in de Kokerstraat in Wingene. (foto Nele).