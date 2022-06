Van concertzaal tot kinderopvang: 15 kerken kregen al nieuwe bestemming

In onze provincie zijn momenteel 30 kerkgebouwen ontwijd en hebben 15 daarvan een volledig nieuwe bestemming gekregen. De Vlaamse overheid wil gemeenten binnenkort verplichten om een toekomstvisie te ontwikkelen in een kerkenbeleidsplan.

“Op vandaag beschikken 45 van de 64 West-Vlaamse gemeenten over een kerkenbeleidsplan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) die cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

“Zo’n kerkenbeleidsplan komt tot stand in samenwerking tussen het gemeentebestuur en de kerkelijke overheid en schrijft een toekomstvisie voor de kerken in de gemeente uit. De Vlaamse regering zal binnenkort de opmaak van zo’n lokaal kerkenbeleidsplan verplichten.”

“Ik hoop dat de andere 19 West-Vlaamse gemeenten niet op die verplichting wachten, maar snel werk maken van zo’n plan.” Een kerkenbeleidsplan is ook een voorwaarde om een verhoogde erfgoedpremie van 60 procent van Vlaanderen te krijgen.

Bed & Breakfast

Uit de cijfers blijkt verder dat in de West-Vlaamse gemeenten met een kerkenbeleidsplan momenteel 30 kerkgebouwen aan de eredienst zijn onttrokken. “Daarnaast zijn er nog drie dossiers lopende van kerken die al ontwijd zijn, maar nog een andere bestemming moeten krijgen”, aldus Cathy Coudyser.

“Van de 30 ontwijde kerkgebouwen kregen er 15 al een nieuwe bestemming. Daar zijn enkele mooie voorbeelden bij, zoals de Bartholomeuskerk in Kaaskerke bij Diksmuide die met camping in the church nu een unieke logiesbeleving biedt. De Heilige Damiaankerk in Kortrijk werd dan weer een sociaal restaurant, terwijl de Sint-Jozef de Biestkerk in Waregem nu dienst doet als kinderopvang.”

De Sint-Jozefskerk in Roeselare werd een architectenbureau, de kerk Heilige Familie in Brugge doet nu dienst als concertzaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Ingelmunster herbergt een cultuurfabriek.

Maatschappelijke rol

Naast kerken die volledig herbestemd werden, combineren twee kerken voortaan een liturgische functie met een andere activiteit. Zo is de Sint-Katharinakerk in Assebroek bij Brugge buiten de misuren een blokruimte voor studenten, terwijl de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke op de eerste verdieping nu een bibliotheek herbergt.

Volgens Wim Vervaeck van het bisdom Brugge zal ook de kerk van Aalbeke vanaf 1 oktober gedeeltelijk herbestemd worden. Hier zullen de bibliotheek, de muziekschool en een polyvalente ruimte een onderkomen vinden, naast het koorgedeelte dat verder wordt gebruikt voor de liturgie.

“Het is fantastisch dat kerken die deel uitmaken van het DNA van een lokale gemeenschap, niet verdwijnen, maar opnieuw een actuele, maatschappelijke rol opnemen”, zegt Cathy Coudyser. “Er ligt in vele gemeenten echter nog heel wat werk op de plank op dit vlak. Ik reken op de lokale besturen en op de kerkelijke overheden om hun schouders onder deze ambitie te steken.”