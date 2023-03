De geboorte van Irma Capoen op 28 februari zorgde voor een viergeslacht in de familie. We zien de kleine Irma in de armen van haar overgrootmoeder Camilla Vandemaele (79) uit Ieper. Links zien we mama Steffany Carrein (28) uit Ieper en rechts grootmoeder Ria Derycke (54) uit Brielen. (gf)