Van Belgium’s Got Talent naar wereldtop in opera

Timothy Veryser (25) uit Eernegem gooide eerder al hoge ogen in ‘Belgium’s Got Talent’ en ‘De Campus Cup’, maar timmert intussen stevig aan de weg als klassieke operazanger. Zo won hij vorig weekend de prestigieuze Bell’Arte in Eigenbrakel. Een mooi visitekaartje voor toekomstige projecten, waaronder een rol deze zomer in Oostenrijk. “Ik had dit totaal niet verwacht.”

In 2016 verbaasde Timothy Veryser het publiek en kijkend Vlaanderen op het podium van Belgium’s Got Talent op VTM, toen hij zijn klassieke operastem liet horen. Hij schopte het toen tot de halve finale. In de zomer van 2020 liet hij zich nog eens opmerken op televisie, deze keer toen hij het verlossende antwoord gaf en zijn ploeg de eindoverwinning bezorgde in De Campus Cup op Canvas.

Opstapje

Timothy is nog steeds student aan het Conservatorium, waar hij bezig is met zijn eerste master. Daarnaast zingt hij regelmatig concerten en neemt hij ook deel aan wedstrijden. Zo haalde hij afgelopen najaar nog de derde prijs op het Nationale Operette Concours in Brussel. De voorlopige kers op de taart is echter de eerste stek op de internationale wedstrijd Bell’Arte in Eigenbrakel. Straf want daar nam hij het als student op tegen allemaal professionelen. “Dat ik zou winnen, was het verste van mijn gedachten”, klinkt het. “Ik vroeg me zelfs af of ik er wel thuis hoorde. De deelnemers kwamen van over de hele wereld. Zo traden onder meer Zuid-Koreaanse en Turkse sopranen op en een Libanese bariton. In die categorie (25 tot 45 jaar, red.) was ik veruit de jongste. Ik zag mijn deelname initieel als mijn eerste grote zangwedstrijd en als opstapje voor toekomstige wedstrijden. Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven.” Meer nog: Timothy won ook de publieksprijs.

Grotere doelen

Met de eerste plek won hij een geldprijs van 500 euro, enkele masterclasses en een deelname aan concerten in Italië en Waals-Brabant. “Het is altijd fijn om zo mijn netwerk nog uit te breiden. Bovendien is die prijs ook een soort passe-partout voor andere internationale wedstrijden, waarbij je de eerste eliminatieronde kan overslaan. Het motiveert me ook om naar grotere doelen toe te werken, zoals het internationaal concours in Montréal, de Operalia-wedstrijd van Plácido Domingo of de Koningin Elisabethwedstrijd. Objectief gezien heb ik zeker nog groeimarge, op vocaal vlak én psychologisch. Dat laatste is ook nodig, want de druk is enorm. Vergelijk het gerust met topsport.”

“Mijn carrière lijkt nu echt begonnen”, klinkt het trots. © GF

Timothy steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik droom van het buitenland en wil na mijn studies het liefst de wereld rondreizen om mensen te ontroeren. Ik wil me ook meten met de wereldtop. Je moet ook durven dromen, maar ik blijf wel met mijn voetjes op de grond. Al is het fijn om af en toe met je hoofd in de wolken te zitten.” Timothy is daarnaast óók in de wolken met zijn passage komende zomer in Oostenrijk. “Ik heb een rol te pakken in het stuk Werther op de Bregenzer Festspiele in Oostenrijk. Een erg bekend festival. Ja, mijn carrière lijkt nu echt begonnen. Het vele harden werken loont duidelijk en daar ben ik zeer tevreden mee.”