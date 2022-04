Valt doek definitief over het Kortrijk icoon Vlastreffen?

In een persnota laten de bestuursleden van Vlastreffen Kortrijk weten dat ze ermee stoppen. “We zetten er een punt zetten achter omdat het Vlastreffen organiseren bijna een full-time job is geworden”, luidt het.

Vlastreffen Kortrijk werd in 1990 gesticht door Kortrijkzaan André Vandenbroucke, nu 87. Het was 29 jaar succesvol met start en aankomst op de Grote Markt en een motorparade. Op het hoogtepunt van Vlastreffen Kortrijk werden 3.400 motards geteld uit 155 clubs. Meneer André zoals hij genoemd werd, werd in 2014 opgevolgd door Bart Denauw. Vier jaar later kwamen Delphine Vanneste en Regnier Bultinck, toen manager van de Kortrijkse Rijschool, kort aan het roer. Uiteindelijk kwam er datzelfde jaar 2018 een heel nieuw bestuur met Jo Foubert als kopman en de leden Kevin Tremerie, Bruno Vanhee en Maarten Verhaghe. In 2019 organiseerden zij samen met een aantal medewerkers de 30ste editie van het Vlastreffen. In 2020 was er geen editie wegens corona en in 2021 kwam de 31e editie met zo’n 1.500 motards. Nu gooit het bestuur verrassend de handdoek in de ring.

Niet meer combineerbaar

“We dienen mede te delen dat er waarschijnlijk voor de tweede keer in de geschiedenis helaas geen Vlastreffen zal plaatsvinden, vorig jaar door corona. Omdat het Vlastreffen organiseren bijna een full-time job is geworden – wat niet de bedoeling kan zijn voor ons – en dus ook niet meer combineerbaar is met onze huidige functies, stoppen wij ermee”, aldus de nuchtere persmededeling van woordvoerder Kevin Tremerie namens het volledig bestuur. “Wij wensen de vele vrijwilligers, bezoekers, sponsors en vooral de trouwe deelnemers te bedanken voor hun jarenlange steun. Indien mogelijk, geven we de fakkel dan ook graag door aan nieuw bloed dat Vlastreffen verder laten evolueren.”