Valerie Vervaecke is de Krak van Waregem: “Samen bliiven bewegen, daar zetten we op in”

Valerie Vervaecke is verkozen tot Krak van Waregem. De 45-jarige inwoonster van Beveren-Leie zet zich met hart en ziel in voor lotgenoten met multiple sclerose (MS).

Valerie Vervaecke (45) is sinds vorig jaar voorzitter van MS regio Waregem. Ze nam deel aan de 100 kilometer in Bornem. “Als voorzitter van MS regio Waregem wil ik er mee helpen voor zorgen dat lotgenoten deelnemen aan leuke activiteiten, samen zijn en ervaringen delen”, vertelt Valerie. We hebben nu een 100 tal leden. Ik probeer gewoon te roeien met de riemen die ik heb en lotgenoten te motiveren. Ik sport zelf omdat bewegen goed is voor MS en de revalidatie.”

Veel bewegen

“Mijn eerste contact met de MS Liga en lotgenoten kwam er bij de beklimming van de Mont Blanc in 2019. Daarna sloot ik mij aan bij de plaatselijke werking in Waregem en verdiepte mij in wat belangrijk is om MS onder controle te houden. Daarvan zijn gezonde voeding en bewegen heel belangrijk. Zowel neurologen als MS-liga zetten enorm in op bewegen. Dit is niet alleen voor gezonde mensen belangrijk, maar zeker ook voor personen met MS. Het helpt om fit te blijven en je spieren te trainen. Zo voorkom je spierverval of problemen met bewegen en evenwicht. Ook blijkt uit onderzoek dat het gezond is voor de hersenen”, legt Valerie uit.

Privé Valerie Vervaecke is gehuwd met Robby Meyhui (51) en is mama van een tweeling, Baptiste en Emile (17). Vrije tijd “In mijn vrije tijd ga ik vooral sporten, lees heel veel en haken en breien vind ik ook heel ontspannend.”

“Met een groepje dat samen deelnam aan de beklimming van de Mont Blanc zijn we gestart met meer te wandelen. Elk vanuit onze eigen woonplaats en elkaar volgend op Strava. Op deze manier moedigen we elkaar ook aan. Ikzelf ben beginnen wandelen met dagelijks een blokje om wat evolueerde naar een marathon, 50 kilometer, 80 kilometer en de Dodentocht wandelen.”

Hardlopen

“Ook hardlopen staat op regelmatige basis op mijn planning. Daarvoor krijg ik de steun van mijn schoonzus Marie Van Tieghem. Marie speelt hierin een heel belangrijke rol voor mij”, weet Valerie. “Het is bewonderenswaardig hoe positief Valerie blijft tijdens ons toertje lopen of wandelen. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen. We stimuleren elkaar”, zegt de schoonzus.

“Ik stelde telkens een groter doel om gewoon mijn dagelijkse beweging te blijven volhouden en om anderen te blijven stimuleren. Blijven bewegen op eender welke manier en niveau is zo belangrijk. Begin 2023 werd ik voorzitter van MS regio Waregem. Het huidige bestuur draait heel goed en organiseert maandelijks activiteiten. Ik ben vooral in de weer om het papierwerk en de boekhouding bij te houden, omdat niemand dit zag zitten. We proberen nu ook in te spelen op de jongere generatie met MS door activiteiten ’s avonds aan te bieden, zodat lotgenoten die werken ook kunnen samenkomen.”

Lotgenoten ontmoeten

“Lotgenotencontact klinkt misschien zwaar, maar het is gewoon contact hebben met mensen die in dezelfde situatie zitten. Het praat makkelijker met iemand die hetzelfde voelt. Je hoeft dan ook niet telkens terug te vallen op je familie en vrienden. Het is ook zo dat we heel leuke dingen doen samen en MS niet altijd voorop staat, maar we er zijn voor elkaar,” aldus Valerie Vervaecke.