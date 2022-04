Valerie Hermie studeert binnenkort af als kindertolk: “Kinderen laten heel veel over jezelf zien”

Valerie Hermie uit Kortemark studeert in juni af als kindertolk. Een kindertolk is een coach die luistert naar het verhaal van een ouder die ‘last’ heeft van aanhoudend negatief gedrag van een kind. “Het kind wil met z’n gedrag iets duidelijk maken aan de ouder. Maar dat gedrag wordt niet altijd begrepen”, verduidelijkt Valerie.

Valerie Hermie is getrouwd met Frédérique Van Robaeys. Sinds 2013 woont ze met echtgenoot en kinderen – de tweeling Axelle en Andreas overleden in 2005 na een vroeggeboorte, daarna volgden Louise-Marie (18), Ann-Julie (16), Claire-Elise (13,5) en Mathieu (8,5) – in Kortemark. Valerie is van opleiding regentes en werkte kort in het middelbaar en volwassenen onderwijs, voor ze commercieel adviseur werd bij BNP Paribas Fortis.

“In 2011 koos ik er echter voor om mijn job op te zeggen om tegenwicht te bieden aan de drukke job van mijn man en om zo meer kwaliteitsvolle tijd te creëren voor mijn gezinsleden”, legt Valerie uit.

Valerie is heel graag huisvrouw, maar in haar vrije tijd verdiepte ze zich de laatste 12 jaar in verschillende interesses. “Zo ben ik spreker voor plechtigheden aan het Huis van de Mens.”

“In 2016 kwam de School voor Relaties op mijn pad. Daar maakte ik kennis met Joba Maréchal, ervaren kindertolk en trainer voor de opleiding in Gentbrugge,” gaat Valerie verder.

“Toen zij vertelde over kindertolken werd ik als moeder in mijn hart geraakt. Eén zin sprak me ontzettend aan: “Als ’t slecht gaat met de appels aan de appelboom, dan kijk je toch ook eens naar de boom? Want kinderen laten heel veel over jezelf zien. Maar je moet het ook zién en willen horen.”

Boodschap vertalen

“Als kindertolk ontvang je de ouder, daarbij hoeft het kind niet aanwezig te zijn, en schrijf je alles woordelijk op wat de ouder kwijt wil over het kind. Nadien ‘vertaal’ je de tekst naar een boodschap voor de ouder. Vaak komen daarbij zaken, die bij de ouder verdrongen of vergeten zijn, naar boven en projecteren de volwassenen dat onbewust op de kinderen. Zo ontstaat er ongewenst gedrag waarmee het kind de ongevraagde lading van de ouder teruggeeft aan de ouder”, aldus Valerie.

“Een meerwaarde voor mezelf is geweest dat ik heb ingezien wat positief taalgebruik met het gedrag kan doen”, besluit Valerie die de opleiding heel intensief noemt. “Maar in juni studeer ik af en vanaf juli kunnen ouders bij mij terecht voor een traject.” (Trui Lievens)