Valerie (34) vond een nieuwe roeping als wedding planner

Nadat ze op het paradijselijke eiland Moorea haar eigen droomhuwelijk beleefde, vond Valerie Windels (34) een nieuwe roeping als wedding planner. Onder de noemer ‘Avenue Luxurious Weddings and Private Events’ wil ze haar klanten dezelfde onvergetelijke ervaring bezorgen.

Verliefd, verloofd… en dan? “Het plannen van een huwelijk neemt heel wat tijd in beslag”, zegt Valerie. “Ik vind het in de eerste plaats belangrijk dat de klant geen stress ervaart. Bruid en bruidegom moeten ten volle kunnen genieten van de verloving.”

Om ook zorgeloos van de huwelijksdag te genieten, verleent Valerie haar diensten als ceremoniemeester. “Je wil tenslotte niet het aanspreekpunt zijn op je eigen huwelijk”, klinkt het. Ze wil haar klanten dezelfde mooie ervaring bezorgen die ze beleefde op Moorea, een klein eiland in Frans-Polynesië niet ver van Tahiti.

De naam van haar bedrijf – Avenue Luxurious Weddings and Private Events – kwam er na een brainstorm.

Samen pad bewandelen

“Ik zocht een tijdloze naam, die niet cliché zou overkomen. Voor mij betekent Avenue het pad dat je als koppel bewandelt, de weg die je samen aflegt. Maar het staat ook symbool voor de weg die ik samen met het bruidspaar afleg”, aldus Valerie.

Ze organiseert huwelijken en feesten over heel België. Ook een ‘destination wedding’ of ‘elopement’ – een intieme bruiloft met zijn tweetjes – behoort tot de mogelijkheden. In de States is dat al langer bekend, maar ook bij ons wint het fenomeen stilaan terrein. “In dat geval volstaan een plaats en een datum. Ik doe de rest”, besluit Valerie.