Valentine gaat naar Amerika en organiseert maaltijd om dat te bekostigen: “Eindejaarsreis met mijn richting Agro-Industrie”

De studenten van de richting agro-industrie aan de hogeschool Vives in Roeselare mogen in juni hun koffers pakken voor een tiendaagse reis naar Amerika. Ook de Poperingse Valentine Rosseel (20), die in juni afstudeert, gaat mee. Om de reis te bekostigen, organiseert ze met enkele medestudenten een maaltijd op 16 februari in Torhout.

“Thuis wonen wij zelf op een boerderij waardoor de passie met de landbouw toch wel in ons bloed zit. Mijn ouders – Johan Rosseel en Annick Dekervel – hebben een varkensbedrijf met akkerbouwland en hoppe. Mijn broer Michiel is momenteel in het bedrijf gestapt en mijn zus Elien werkt ook voor de dienst landbouw in het stadhuis van Poperinge.”

De voorliefde voor de landbouw zit in het bloed bij Valentine. “De richting agro-industrie heb ik dus gekozen om ook verbonden te blijven met de landbouw. Deze richting is namelijk een hele open richting waardoor ik later of zelfs binnen enkele maanden alle kanten uit kan in de landbouwsector”, vertelt Valentine. “Wij trekken van 14 tot 25 juni naar Amerika als eindejaarsreis. Deze reis doen we samen met de studenten van landbouw en landbouwmechanisatie. We doorkruisen vijf staten van de VS en eindigen in New York. We bezoeken er onder andere een broeierij, eendenbedrijf, aardappelkwekerij, soja-verwerking…

Eetkaarten

“Ik ben er zeker van dat dit een hele mooie reis zal zijn, een unieke ervaring. De culturen zijn namelijk ook helemaal anders waardoor we heel veel nieuwe dingen zullen ontdekken. Herinneringen voor het leven gemaakt”, aldus Valentine. Met enkele medestudenten organiseert ze een maaltijd om de kostprijs van de reis wat te verminderen. “Een eetkaart kost 25 euro. Hiervoor kunnen de mensen genieten van een aperitief, beenhesp met frietjes en een ijsje. Er zijn nog (steun)kaarten beschikbaar voor onze maaltijd. Eetkaarten kunnen besteld worden tot 9 februari. Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar sponsors om dit evenement tot een succes te maken. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Mensen mogen gerust contact opnemen met mij.” De maaltijd vindt plaats op zondag 16 februari om 12 uur langs de Kortemarkstraat 209 in Torhout.

Info: valentine.rosseel@hotmail.com of 0479 18 82 48.