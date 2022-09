Valentine De Mits is bij laatste vijf West-Vlaamse kandidates voor titel Miss België

Valentine De Mits (21) is een van de vijf West-Vlaamse kandidates die erin geslaagd zijn een plaatsje te veroveren in de volgende ronde van de Miss België verkiezing. De studente verpleegkunde aan de Vives Hogeschool in Kortrijk kreeg van de jury een crowncard en kan zo dus verder blijven dromen van het fel beheerde kroontje van Miss België.

Naast Claire Lansenebre, die Miss West-Vlaanderen 2023 werd, Janah Vanderper, die tot eerste eredame werd uitgeroepen, en Sjoukje Degraeve, die tweede eredame werd en zo hun plaatsje in de volgende ronde verzekerden, werden Meadow Wicke en de Kuurnse Valentine De Mits door de jury met een CrownCard beloond, die hen eveneens een plaatsje bezorgt in de volgende ronde.

“Ik ben heel dankbaar dat ik door mag stoten naar de volgende ronde en zo verder de kans krijg om te tonen wie ik ben”, vertelt een dolgelukkige Valentine De Mits. “Toen de organisatie mijn naam afriep als eerste meisje dat een Crown Card kreeg, kon ik mijn oren niet geloven en werd ik daarbij overmand door emoties. Ik voelde me zeer gelukkig, terwijl verder de zenuwen door mijn lichaam gierden, maar ik was vooral ook zeer trots op mezelf dat ik de provinciale finale tot een goed einde had kunnen brengen. Tijdens de verkiezing die plaatsvond in het Plopsa Theater in De Panne op 18 september heb ik vooral meer dan 100% genoten van de show en nogmaals ontdekt dat ik echt geniet van op een podium te staan. Ik kan niet wachten om verdere stappen te zetten en nog meer mooie momenten met het ganse team en alle prachtige meisjes te beleven.”

In totaal werden een 70-tal meisjes geselecteerd over gans België voor de Nationale Preselectie. In totaal 30 van hen stoten uiteindelijk door naar de grote finale van Miss België. Wie Valentine wil steunen kan dit doen door zijn stem uit te brengen via https://app.missbelgium.be/vote/Provinciaal2023/MWV09 of door een sms met vermelding MWV09 te sturen naar 6665. (BRU)