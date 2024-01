Valentijnstractortocht trekt door Pervijze

De Landelijke Gilde van Pervijze organiseert op vrijdag 9 februari een Valentijnstractortocht. Er wordt verzameld op de parking vervoer Maes, Molenstraat 14A, om 19 uur en vertrek om 20 uur.

De tocht gaat over 15 km van Pervijze langs Stuivekenskerke, Oostkerke en terug naar Pervijze. Ter plaatse is er friet met stoofvlees te verkrijgen. Wie met de tractor wil deelnemen, kan inschrijven via Gaby Verstraete (0499 46 77 22) en bij Marcel Veryser (0475 73 53 40). Vorig jaar namen 75 tractoren deel aan de tocht.