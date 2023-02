Valentijnstractorenparade trekt door Pervijze

Op vrijdag 10 februari vertrok in Pervijze, in de Molenstraat bij vervoer Maes, een unieke Valentijnstractorenparade.

Om 20 uur werd onder begeleiding van de politie van zone Polder een tocht gehouden die over een parcours van 13 km liep. De tractoren waren versierd in het kader van Valentijn met o.a. verlichte hartjes in alle kleuren van de regenboog.

De tocht ging van Pervijze naar Oostkerke, Lettenburg, Dodengang, Viconia, Stuivekenskerke, Schoorbakke terug naar Pervijze. Langs de weg stonden verschillende mensen de parade op te wachten, de meesten te voet maar toch ook een aantal die aan de kant van de weg lekker warm in de auto van de parade genoten. Deze eerste en voor de streek unieke valentijnstractorenparade werd georganiseerd door de Landelijke Gilde Pervijze en was meteen een succes.