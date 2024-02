Op 11 februari organiseert het oudercomité van SMIK hun allereerste Valentijnsontbijt in zaal Zuudhove.

SMIK ondersteunt financieel en logistiek het Sint-Martinusinstituut van Koekelare. Op 11 februari vanaf 8.30 uur staat het uitgebreide ontbijtbuffet klaar in zaal Zuudhove. Iedereen is welkom zowel leerlingen, (groot)ouders, familieleden en vrienden. Wie de school niet kent en wil genieten van een lekker ontbijt is uiteraard ook welkom. De prijs is democratisch: volwassenen en leerlingen van het secundair betalen slechts 15 euro, de kinderen van de lagere school 9 euro en de allerkleinsten jonger dan 3 jaar schuiven gratis aan. Graag inschrijven via mail smik@sint-rembert.be met vermelding van het aantal volwassenen en het aantal kinderen van de lagere school. Het is essentieel om in te schrijven voor 5 februari en de betaling te verrichten op BE45 0689 5053 8389 (oudercomité SMIK). (SVE/foto Coghe)