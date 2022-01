Valentijnsontbijt bij Chiro Pimpernel

De Keti’s van Chiro Pimpernel in Vleteren voorzien op zondagmorgen 13 februari een valentijnsontbijt. Er worden drie ontbijtopties aangeboden en de ontbijtpakketten worden afgehaald bij de Chiro in Westvleteren of worden aan huis geleverd.

Er is een luxe-ontbijt voor 17 euro en dat bevat twee pistolets, chocoladekoek, boterkoek, ontbijtbrochette, cava, fruitsap, thee, chocololly, confituur, choco, boter, fruit, yoghurt, chocolade, peperkoek en een valentijnsverrassing. Voor 9 euro heb je ontbijt voor een volwassene met twee pistolets, chocoladekoek, boterkoek, fruitsap, thee, confituur, choco, boter, fruit, yoghurt, chocolade en een valentijnsverrassing. Een kinderontbijt kost 6 euro en voor die prijs heb je een pistolet, chocoladekoek, chocomelk, confituur, choco, boter, fruit, yoghurt, cornflakes, chocolade en een valentijnsverrassing.

Bestellen kan tot 3 februari. Er moet op voorhand betaald worden via overschrijving: BE20 7380 0313 6556. De ontbijtpakketten kunnen afgehaald worden op de parking bij de Chiro in Westvleteren of voor 1 euro extra worden ze aan huis geleverd in regio Vleteren, Lo-Reninge, Merkem, Poperinge. Bestellen kan via de Keti’s en leiding (0498 06 26 69 – Jelle).