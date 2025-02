Valentijnsmaaltijd in woonzorgcentrum Ten Anker: “Ook voor alleenstaanden”

Valentijnsdag werd in woonzorgcentrum Ten Anker te Nieuwpoort op een bijzondere manier gevierd. Iedereen kreeg de kans om te genieten van een feestelijke maaltijd in een hartverwarmende sfeer. Ook de bewoners die geen partner meer hebben, werden niet vergeten. Voor hen werd een feestelijke maaltijd georganiseerd op de afdeling. De maaltijden werden met zorg bereid en geserveerd. De medewerkers zorgden ervoor dat ook de alleenstaanden zich in de watten gelegd voelden. “Valentijnsdag is voor iedereen een speciale dag, ongeacht of je in een relatie bent of niet. Het is belangrijk dat alle bewoners zich geliefd en gewaardeerd voelen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat iedereen deze dag op een feestelijke manier kon doorbrengen. Het is niet gemakkelijk om alleen te zijn, maar dit soort momenten maakt het mooier”, aldus Joline Himpens, verantwoordelijke voor de vrijwilligers. Links zien we Oscar T’Jaeckx en Suzette Lanssen, in het midden Elisabeth Lycke en Renaat Vandooren Renaat en rechts Christiaan Huys en Brigitte Bouckaert. (gf)