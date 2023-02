Valentijn is er niet enkel voor jonge mensen: bewoners zorghotel H. Hart schuiven aan voor amoureus dessertbuffet

In woon- en zorghotel H. Hart wonen meerdere koppels en zijn er bewoners van wie de partner nog thuis of in een assistentiewoning verblijft. “In totaal is er een 35-tal Valentijnkoppels. Wij nodigden hen graag uit voor een ‘amoureus dessertbuffet met romantische muzikale omlijsting’”, aldus Bianca Lapin, referent wonen & leven bij H. Hart.

Weduwnaar Gerard Vanasscche (88) uit Staden en weduwe Alicia Dusolu (92) uit Kortrijk genoten ook van het mooie en lekkere dessertbuffet. “We kenden elkaar niet en zijn elkaar hier tegen het lijf gelopen, liever gezegd gerold, want we gebruiken beiden een rollator (lacht). Het lukte en het klikte onmiddellijk”, lacht Gerard, die een sanitair/elektriciteitsbedrijf runde.

Een beetje verliefd

Een beetje verliefd? “Ja ‘wi’, het zijn niet alleen de jongeren hé, en ik zou graag honderd worden, waarom niet. Dat mag hé”, lacht Alicia met blinkende oogjes. “We kunnen alle twee moeilijk weg en zijn afhankelijk van onze kinderen: ik heb twee zonen die me veel helpen”, vertelt Gerard verder. “Zonder rollator ben ik niets”, zegt Alicia.

In de watten gelegd

Het koppel genoot zichtbaar van het buffet en het gesprek. “Dat bijna lichamelijke dichte contact bij een gesprek mis ik wel een beetje. In het bedrijf kon ik antwoorden op vragen of zelf vragen stellen. Dat nauwe contact met de mensen is weggevallen.”

“Eigenlijk jammer maar het is hier leuk wonen, dat mag je zeker niet vergeten. We zijn hier in de watten gelegd.” Het feest ging door in de lounge van het woon- en zorghotel.