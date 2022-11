Vakorganisaties vragen om respect en een beter beleid bij geweld tijdens sensibiliseringsactie in Kortrijk

Dinsdagochtend waren een tiental leden van ACOD, ACV en ACLVB aanwezig bij het station van Kortrijk. Voor hun sensibiliseringsactie deelden ze pamfletten uit aan de reizigers met de vraag om even stil te staan bij het zinloos geweld dat sommige medewerkers van De Lijn te verduren krijgen.

De aanleiding van de actie was een geval van agressie vorige week op een bus in Brugge, waar een man de chauffeur had aangevallen. “Dat was voor ons de druppel. Het was een agressiegeval met heel zware gevolgen voor de chauffeur: gebroken oogkas, zware hersenschudding, die persoon gaat maanden uit zijn. Jammer genoeg is dit geen alleenstaand geval, laatste twee jaar krijgen wij dagelijks melding van verbaal of fysiek geweld tegen onze leden. Dus het is hoogtijd dat we deze problematiek nog eens naar voor schuiven”, vertelt Petra Depoorter, secretaris ACOD.

Samen met collega’s van andere vakbonden bij vervoermaatschappij De Lijn verspreiden ze een bericht aan hun reizigers: “Wij als vakorganisaties vragen om het nodige respect naar onze personeelsleden te brengen zodat zij hun job naar behoren kunnen uitvoeren. Of dit nu een chauffeur, bediende of lijncontroleur is, we zullen niet tolereren dat er verder geraakt wordt aan de veiligheid van onze mensen”, staat te lezen op het pamflet.

De vakbonden hopen dat er snel werk gemaakt wordt van aanpassingen aan het veiligheidsplan bij De Lijn dat nog dateert uit 2006 en vragen om een betere opvolging. “Daders worden niet vervolgd, te weinig hard bestraft of het proces laat te lang op zich wachten. Een lijncontroleur in Roeselare werd vorig jaar geslagen met een gebroken neus tot gevolg, tot op vandaag is de dader nog niet veroordeeld, laat staan dat er een proces begonnen is. We hekelen dat het allemaal zo lang moet duren. Zo zat de dader van donderdag gewoon opnieuw op een bus. Dat is schandalig”, gaat Petra verder.

Geen staking

De vakorganisaties kozen er bewust voor om niet te staken. “Door niet uit te rijden pest je de reizigers, daarmee zullen we ons doel niet bereiken. We proberen met onze actie hen attent te maken op deze problematiek en hopen dat de ernst van de situatie gehoord wordt.” Donderdagochtend volgt nog een actie in Oostende.