Vakantie zonder elektriciteit bij wielerfamilie Vansevenant: “Hier onthaast je écht”

Na drukke werkweken met vakantie gaan om je batterijen op te laden, maar niét die van je smartphone of tablet? Dat kan voortaan in Torhout op de boerderij van Wim Vansevenant en zijn vrouw Vicky Acke, de ouders van profwielrenner Mauri Vansevenant. De organisatie BoerenBed heeft in de ruime schapenweide drie grote tenten voor elk zes personen neergepoot, waarin je ‘basic’ kunt komen verblijven. Elektriciteit? Sorry, die is er niet.

Wim (51), Vicky (48), zoon Mauri (24) en dochter Steffi (21) hebben in hun eigen hoevewoning uiteraard wél alle hedendaagse comfort. Hun huis is schitterend gelegen, op het einde van de Torhoutse Veldstraat, midden de landerijen en aan de rand van het Wijnendalebos. “Ik speelde al langer met de gedachte om anderen van onze mooie omgeving te laten meegenieten”, zegt Wim, die net als Mauri nu ook jarenlang beroepsrenner is geweest. “De formule van BoerenBed vind ik formidabel. Gezinnen of vriendengroepen komen een weekend of een midweek in een grote, stevige tent slapen, die is ingericht als de tijd van toen. Koken en de tent verwarmen, doen ze met een houtkachel, enkel om te douchen is er warm water. Hier onthaast je écht. Je hebt geen andere keuze.”

Kruiwagen voor de koffers

Zonder elektriciteit kun je natuurlijk heel wat vertrouwde zaken niet doen. Dat is net de bedoeling van BoerenBed. De tent verlichten, doe je met kaarsen en eenvoudige lantaarns. De primitieve ijskast (eigenlijk een geïsoleerde kist) koel je met diepvrieselementen. “Die elementen stoppen we bij ons thuis in de diepvriezer”, aldus Wim. “Maar al de rest moeten de vakantiegangers zelf doen. Voor de kachel is er bijvoorbeeld voldoende hout voorradig, maar ze dienen het eigenhandig te zagen en te klieven. En koffiezetten lukt niet door op de knop van een koffiemachine te drukken. Je moet de bonen met de hand malen en de koffie opgieten met water dat je op de houtkachel opwarmt.”

“Als de gasten hier arriveren, verwelkom ik hen natuurlijk en leg uit waar de tenten staan en waar ze het hout vinden. Plus: ik bied hen een kruiwagen aan om hun koffers te vervoeren (lacht). Maar voor de rest zijn ze op zichzelf aangewezen. Ze moeten het allemaal zien te organiseren. We zijn nog maar twee weken met ons aanbod gestart en hadden al meteen boekingen. Er zijn onder andere Nederlanders en Britten langs geweest. Vooral mensen uit verstedelijkte gebieden.”

Het knusse interieur van de tenten: ze ademen van a tot z de tijd van toen. © Johan Sabbe

Pas op, nieuwsgierige schapen

“De bedoeling van BoerenBed is de kloof tussen de grootstad en het platteland verkleinen”, vervolgt Wim. “Je houdt het niet voor mogelijk hoe sommige mensen totaal vervreemd zijn van wat er zich op de buiten afspeelt. In onze tenten maken alle hoogwaardige technische snufjes plaats voor authenticiteit en gezelligheid. Ouders spelen met hun kinderen gezelschapsspelletjes bij kaarslicht, om maar iets te noemen. En voor de jongens en meisjes is de aanwezigheid van de schapen en lammetjes in de wei waar de tenten staan, natuurlijk fantastisch. Je ziet hen genieten. Ik heb de gasten wél gewaarschuwd dat ze hun tent goed moeten afsluiten, want mijn schapen behoren tot het soort dieren dat heel nieuwsgierig is (lacht). Ze zouden zonder twijfel de binnenkant weleens willen zien.”

“Ik heb een klein waterzuiveringsstation gebouwd voor het afvalwater dat de gasten logischerwijze lozen. Ik heb dus ook aan het ecologische aspect gedacht. Het opwarmen van het water voor de douche gebeurt met een zogenoemde doorstromer die op een gasfles werkt. De douche bevindt zich in een apart hokje, los van de tent. In de tent zelf is er enkel koud water.”