Vader van Tieltse Vira Batyr zit vast in door Rusland belaagd Marioepol: “Hij leeft gelukkig nog, maar hij vertelde wel dat het non-stop bommen regende”

Vorige week leefde de Tieltse Vira Batyr (40) nog met de angst dat het Russisch-Oekraïens conflict zou escaleren. Een week later is de grootste vrees van de Oekraïense, die zeventien jaar geleden naar België verhuisde, werkelijkheid geworden. Woensdag omsingelden de Russen Marioepol, de stad waar haar vader en enkele familieleden wonen.

Doorheen het gesprek valt enkele keren een ijzige stilte. Meer dan eens raakt Vira immers overmand door emoties en moet ze zich even herpakken. Je zou voor minder. De afgelopen week waren niet meer dan een nachtmerrie voor haar. “Het is verschrikkelijk. De mensen in Oekraïne worden simpelweg uitgemoord”, zegt ze met een trillende stem. “Poetin wil ons straffen door onschuldige burgers te doden. Hij voert geen oorlog, hij pleegt een misdaad tegen de mensheid. Ik hoop dat de wereld dit inziet.”

De gebeurtenissen laten haar dan ook niet los. “Het spookt continu door mijn hoofd. Ik probeer wel bezig te blijven en probeer dingen op te zetten om de mensen daar te helpen, maar de laatste dagen is het echt enorm zwaar. De gruwelijkheden die in Oekraïne aan het gebeuren zijn, zijn onwerkelijk”, vertelt ze.

Woensdagmorgen kreeg Vira dan nog een zware klap te verduren: Marioepol, de stad waar haar vader en twee nichten wonen, is volgens het lokale stadsbestuur omsingeld door Russische troepen. Vorige week twijfelde haar vader nog of hij al dan niet zou vluchten, maar deed dat uiteindelijk niet, waardoor hij nu vastzit in Mariopoel, de stad die de Russen woensdag in handen kregen. Voor Vira opnieuw pijnlijk nieuws. “Ik heb mijn vader woensdagmorgen nog gehoord, al kon ik er weinig van verstaan, want de verbinding was erg slecht”, vertelt ze. “Hij leeft dus gelukkig nog, maar hij vertelde wel dat het non-stop bommen regende.”

Vluchten kan niet meer

Nu nog vluchten gaat de man evenwel niet doen. “Dat wil hij niet en het zou nu ook gewoonweg niet meer mogelijk zijn, want Mariopoel is omsingeld door het Russische leger.” Ook schuilen doet hij vooralsnog niet. “Hij zit gewoon thuis in zijn woning, want schuilen in een schuilkelder is volgens hem geen goede optie. Als je huis platgebombardeerd wordt, zit je toch vast onder het puin.” Ook haar nichten bevinden zich nog in de havenstad. “Ze zijn volop molotovcocktails aan het maken. Een van hun zonen is ook mee gaan vechten met het leger. Zij, en eigenlijk de Oekraïners in het algemeen, tonen zich enorm strijdvaardig, maar ik ben bang dat ze het met hun leven zullen bekopen. De zwaarste gevechten moeten immers nog komen. Ofwel zullen de russen de bevoorrading van en naar de stad afsnijden.”

Foute informatie

Zelf staat Vira machteloos. “Ik probeer wel financiële steun te bieden aan mijn familieleden en goederen tot daar te krijgen, maar dat is allesbehalve evident”, zucht ze. Daarnaast probeert Vira ook een heel ander probleem aan te pakken: de desinformatie aan de Russische kant van het conflict. “Ik probeer mijn kennissen uit Wit-Rusland en Rusland te vragen om iedereen in Rusland de juiste info te bezorgen, want in Rusland zelf wordt de bevolking gewoon voorgelogen. Zelf heb ik als vertaler-tolk wat Russische klanten en die probeer ik nu terug te bereiken om ze duidelijk te maken hoe de vork in de steel zit.”

“In Rusland schilderen ze dit alles immers af als een vredesmissie en als een klein plaatselijk conflict. Niet als een genocide, terwijl het dat wel is. Zelfs enkele Russische contacten die in België wonen ondersteunen de gebeurtenissen en bekritiseren de Oekraïners. Puur omdat ze vanuit Rusland bepaalde, door de regering gestuurde, info krijgen en niet beseffen wat er echt gaande is. Ik hou dan ook mijn hart vast voor wat de komende dagen, weken en maanden zullen brengen. Al ben ik heel erg dankbaar voor de solidariteit en de steun die ik in heel dit verhaal krijg van mijn Belgische schoonfamilie, zijn bedrijf en mijn werkgever en collega’s.”