Vader van leerling dient klacht in tegen leraar van De Varens die tiener door elkaar schudt

Eind vorige week verloor een leraar van De Varens zijn geduld en pakte hij een tiener hardhandig aan. De mama van de leerling postte daarop zwaar verontwaardigd een filmpje over het incident op Facebook. De papa van de jonge dient maandagnamiddag officieel klacht in. Directeur Chris De Ruyck zegt de feiten ernstig te nemen.

“Dit is wat deze week gebeurd met mijn dertienjarige zoon, op school. Bijzonder onderwijs De Varens in Brugge, een school waarvan je zou denken dat er gespecialiseerde leerkrachten werken die weten hoe ze moeten omgaan met kinderen die ADHD hebben… Ik ben razend!”, plaatste Melissa Becu uit Maldegem als uitleg bij een filmpje op Facebook. Op het filmpje – een klasgenoot van het slachtoffer filmde stiekem met een smartphone het incident – is te zien hoe de leraar de tiener tot de orde roept. Vervolgens roept de man ik heb al een hele dag gewerkt, stapt naar de lessenaar van de jongen en schudt hem even door elkaar.

Voorbeeld?

“Is dit het voorbeeld die de leerkrachten geven? Want dit was al de tweede keer fysiek geweld, in één week tijd! Hoe moeten wij onze kinderen duidelijk maken dat ze niet met geweld mogen reageren, als zelf de leerkrachten hun handen niet kunnen thuis houden”, aldus de boze mama in haar Facebook-bericht.

Melissa Becu belde de directie van De Varens, een gemeenschapsschool voor leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen in de Nieuwe Sint-Annadreef in Sint-Andries (Brugge). “De directie zou de zaak bekijken en ik dacht echt dat er correct zou gehandeld worden. Nu kwam ik te weten dat de directeur met de leerkracht heeft gepraat en tot de conclusie is gekomen dat de emmer was volgelopen bij de leerkracht… Punt, einde discussie? Dit kan toch niet?”

Ongepast

Campusdirecteur Chris De Ruyck van De Varens bevestigt dat op donderdag 23 november een leerkracht, die op dat moment een andere leerkracht verving, zijn geduld is verloren en ongepast gereageerd heeft.

Chris De Ruyk, campusdirecteur van De Varens. © MVN

“We betreuren dat ten zeerste. De directie heeft een gesprek met de leerkracht ingepland. Met de ouders van de leerling en de leerling zelf heeft al een gesprek plaatsgevonden. Toen is ook overeengekomen dat er weer feedback zou zijn na het gesprek met de leerkracht. De school neemt het incident ernstig en zoekt in alle sereniteit de dialoog op met de direct betrokkenen om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden”, aldus Chris De Ruyck.

De ouders van de jongen nemen hiermee geen genoegen. Mama Melissa Becu wil na de storm van het voorbije weekend alles even laten bezinken: “Het is te veel geweest.” Ze wou wel nohg kwijt dat haar man, de vader van de jongen, maandagnamiddag officieel een klacht tegen de leraar indient.