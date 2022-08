Vader, moeder en twee dochters gebeten door de bib-microbe: “Boeiende aan de bibliotheek is dat ze continu evolueert en meegroeit met haar tijd.

OOSTENDE Jan Amourette gaat met pijn in het hart met pensioen. Na zijn jarenlange inzet moet hij de bibliotheek van Oostende loslaten. Maar de banden zijn niet helemaal verbroken aangezien zijn echtgenote Mia en dochters Emma en Sandrien nog actief zijn binnen de bib. We gingen op zoek naar waar de bib-microbe binnen het gezin is ontstaan.

Jan Amourette (65) ging op 1 februari 1984 van start in de Astridbibliotheek van Oostende. Hij volgde hiervoor de richting Sociale Agogiek en maakte zijn thesis rond de Wet Destrée, de eerste wetgeving met betrekking tot de openbare bibliotheken. De wet bepaalde dat gesubsidieerde bibliotheken voor iedereen toegankelijk moeten zijn, kosteloze diensten verschaffen, zich aan staatstoezicht onderwerpen en in principe beschikken over een bibliothecaris met getuigschrift. Hij bezocht hiertoe onder meer de Koninklijke Bibliotheek, de Abdij van Steenbrugge, de Stadsbibliotheek van Oostende en de Astridbibliotheek. “Elke zaterdag kon ik mij tijdens mijn legerdienst bijscholen en zo behaalde ik mijn akte van bekwaamheid om tewerkgesteld te worden in het bibliotheekwezen.”

Mooi beroep

Jan vervolgt: “In de Astridbibliotheek liep ik zes weken stage als voorbereiding op de speciale licentie in Antwerpen. Kort nadien kon ik starten als bediende in de Astridbibliotheek. Om praktische redenen koos ik uiteindelijk voor de bibliotheekschool in Brugge. Vanaf 1986 fungeerde ik als bibliothecaris. In 1999 was er de fusie tussen de Stedelijke- en de Astridbibliotheek. Daarna hield ik mij eerst bezig met de non-fictiecollectie en specialiseerde mij daarna in IT en het gloednieuwe bibliotheekgebouw ter hoogte van het zwembad. Hierdoor verloor ik wel wat de feeling met het echte bibliotheekwerk. Nu ik met pensioen ga, zal ik zeker het contact met de collega’s en het publiek missen. Maar ik ben onder meer betrokken bij Astropolis, waar ik me achter de schermen zal inzetten.”

Mia Kluysse (61) is historica van opleiding en wou oorspronkelijk lesgeven maar zij koos – net als haar man Jan die ze toen nog niet kende – uiteindelijk voor een master na master Bibliotheekwetenschappen. Na haar studies werd ze zelf aangeschreven door de Astridbibliotheek dat er een openstaande vacature was waar ze met heel veel plezier voor solliciteerde. Ze belandde in een kleinschalige bibliotheek onder leiding van Jan Amourette waar je polyvalent diende te zijn maar waar je ook heel veel kansen kreeg om zelf initiatief te nemen en dingen uit te proberen.

Mia licht toe: “Een van de zaken waar wij al vroeg mee bezig waren, was de Kinder- en Jeugdjury (nu omgevormd tot de Leesjury, red.). Het boeiende aan de bibliotheek is dat ze continu evolueert en meegroeit met haar tijd. Vroeger werkten we met fichebakken en papieren lidkaarten, nu is het opzoeken van materialen en het lidmaatschap volledig geautomatiseerd. Onze catalogus staat online en we beschikken in de hoofdbib over een ‘slimme kast’ die alle uitgeleende werken terugneemt. Daarnaast bruist de bib aan activiteiten die het levenslang leren, e-inclusie, .. promoten waarbij de basis toch blijft een huis van kennis en overdracht zijn. Ik vind het wel fijn dat de passie die Jan en ikzelf delen afgestraald is naar onze dochters.”

Droom gerealiseerd

Emma Amourette (28) studeerde Taal- en Letterkunde en werd master in de Westerse Literatuur. Na deze opleiding volgde ze nog Bibliotheekschool. Van jongs af aan zat ze met haar neus in de boeken. Emma schetst het als volgt: “Op school waren Nederlands en Engels mijn favoriete vakken. Ik nam ook deel aan de leessessies in het kader van de Kinder- en Jeugdjury en begeleidde ook zelf een tijdje een groep. Ik kon eigenlijk meteen van start gaan in de bibliotheek van De Panne. Een kleine bib die vijf medewerkers telde met een uitgebreide collectie aan Franstalige boeken, gelet op ons doelpubliek. Mijn grote droom was om in de bibliotheek van Oostende te werken omdat er heel wat meer mogelijkheden zijn in een grote bib en het is ook leuk om dichtbij huis te werken. Dat mijn beide ouders in datzelfde gebouw werkten, vond ik wel fijn. En vorig jaar werd mijn droom werkelijkheid: ik kon samen met mijn ouders aan de slag.”

Of dit vlot loopt? ‘Wij houden ons elk met een ander domein bezig: mama met leesplezier en publiekswerking, papa was vooral met IT en de infrastructuur van het gebouw bezig en mijn zus komt maar sporadisch als vrijwilliger naar de bib.”

Vrijwilligers gezocht

Sandrien Amourette (25) werkt als systeembeheerder in het ziekenhuis AZ Damiaan en is vrijwilliger bij Coderdojo. Deze internationale organisatie wil kinderen vertrouwd maken met de computer. “Wij zijn altijd op zoek naar mensen die een stukje van hun vrije tijd willen besteden aan het wegwijs maken van kinderen vanaf zes jaar met informaticatoepassingen. Je kan je altijd aanmelden via https://www.coderdojobelgium.be/nl. De enige vereiste is logisch kunnen nadenken en natuurlijk ook interesse hebben in IT. Deze sessies worden georganiseerd in de bibliotheek”, schetst Sandrien. Ook zij houdt van lezen en maakte deel uit van de Kinder- en Jeugdjury. Momenteel volgt ze nog de sessies van de Young Adult Club, een leesclub voor jongeren. En daarmee is de cirkel rond. (Christine Willaert)