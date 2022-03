Vader Luc woedend om verdwijnen bloembollen van graf dochter Julie

In Oostende worden tegenwoordig heel veel bloemen gestolen die bij verschillende graven worden gezet door de nabestaanden. Dat is zo bij het graf van Julie Daivier. Het 21-jarig meisje kwam om het leven bij een verkeersongeval in 2018. Vader Luc Daivier is woedend.

De 21-jarige Julie Daivier kwam in januari 2018 om het leven toen een chauffeur, die bovendien een positieve ademtest aflegde, haar van het zebrapad maaide terwijl ze, met haar fiets aan de hand, de Gistelsesteenweg overstak. De wereld van vader Luc en mama Sandra stortte in. Julie werd begraven op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat.

Julies ouders verzorgen het graf zoals ze voor hun dochter zorgden: met veel liefde. Toch slaagt iemand er elke keer opnieuw in om de bloemen die door haar ouders worden geplaatst, te stelen. “In januari werden krokusjes geplaatst in het bloempotje die we speciaal daarvoor op haar graf hebben laten plaatsen”, legt papa Luc uit. “Enkele dagen later bleken die verdwenen. Twee weken lang plaatste ik nieuwe en elke keer opnieuw waren ze verdwenen. Het zijn steeds de bloembollen die nog niet in bloei staan die gestolen worden. Volgens mij is het iemand die erop uit is om die bloemen te stelen. Het kan onmogelijk een toevallige passant zijn.”

Camerabewaking

Het graf van Julie blijkt volgens Luc niet het enige graf te zijn waarvan voorwerpen of bloemen worden gestolen. “Ik kan er niet bij dat een duivels persoon zich rond het graf van mijn dochter begeeft”, reageert Luc boos. “Vroeger was de begraafplaats volledig afgesloten, met alleen een toegang langs de hoofdingang in de Stuiverstraat. Tegenwoordig kan je langs alle kanten de begraafplaats op. Er was ook camerabewaking, maar die blijkt nu niet meer te werken. Vorige week bracht iemand een potje met paasleliebollen voor mijn dochter. Ook die werden gestolen. De verse snijbloemen en de keramieken beeldjes die ik voor mijn dochter maak, blijven onaangeroerd.”

Luc heeft er het raden naar wie de dader zou kunnen zijn. “Ik probeer hier nu zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de hoop de dader te kunnen betrappen. Het is al erg genoeg dat ik Julie daar elke dag moet achterlaten, dat we nu ook nog eens met dieven te maken krijgen die haar graf ontsieren. Een regelrechte schande dat mensen tot zoiets in staat zijn”, besluit Luc.

GAS-ambtenaren

“Vaststellen dat een bloemstuk niet meer op de rustplaats van je dierbare staat, is emotioneel zeer pijnlijk voor de nabestaanden”, zegt bevoegd schepen Hina Bhatti (Open VLD). “Een serene en rustige sfeer is immers belangrijk op de begraafplaats. Omdat rouwen op elk moment van de dag moet kunnen, is de begraafplaats steeds toegankelijk. Vandaar dat indertijd beslist werd om schuttingen weg te nemen aan de fietswegel aan de begraafplaats om een open ruimte te creëren en de begraafplaats te ontsluiten. In september 2021 werd, om vandalisme tegen te gaan, beslist om de hulp van de wijkpolitie en GAS-ambtenaren in te schakelen. Sindsdien kwamen via de gemeenschapswachten geen meldingen binnen over verdwenen bloemen. Er zal nogmaals doorgegeven worden dat onze gemeenschapswachten blijven patrouilleren op de Oostendse begraafplaatsen en dat ook de wijkagenten een extra oogje in het zeil houden. Het blijft belangrijk om elke onregelmatigheid te melden aan de lokale politie.”