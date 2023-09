Vader en zoon brengen boozebag op de markt: “Compact en goedkoop”

Aperitief in een zakje: dat is het geniale concept van de Booze-bag. De Rekkemse nieuwigheid, ontwikkeld door Jurgen en Ferre Ghyselinck, vult naar eigen zeggen een gat in de markt op een erg creatieve manier. Binnenkort ligt het product in het hele land in de winkel.

Een shotje whiskey, vodka of rum, klaar voor gebruik. Gewoon even het zakje opentrekken en je bent klaar om het puur te drinken of te gebruiken in een cocktail. Het lijkt de logica zelve, maar toch zijn Jurgen en Ferre de eersten om het concept op de Europese markt te introduceren.

“Het idee lag al een paar jaar op ons bureau en we zijn ettelijke keren heen en weer naar China gevlogen”, klinkt het bij vader en zoon Ghyselinck. “Want drank in zakjes aanbieden levert je een resem aan technische uitdagingen op. Zo moesten we een compleet nieuwe machine ontwikkelen, die voldeed aan de strenge eisen die hier in Europa gesteld worden. Na heel wat proberen stond de machine op punt en waren we klaar om erin te vliegen. En toen kwam corona, waardoor alles meteen in de koelkast werd gestoken.”

Goedkoper dan fles

Na jaren van coronastilte besloot het ondernemende duo dat de tijd rijp was om de Boozebag op de markt te brengen. “Samen met een Ierse distilleerderij hebben we de drank op punt gezet, want ook die moest kwalitatief zijn. Zo zijn we nu in staat om tot 5.000 zakjes per dag te produceren. Ze zullen op verschillende plaatsen in het land worden aangeboden aan een prijs tussen 3 en 3,5 euro. Het is goedkoper dan een fles kopen en ook heel wat praktischer.”

Biologisch afbreekbaar

Over het nut van de zakjes moeten vader en zoon niet lang twijfelen. “Er wordt massaal ingezet op het reduceren van de afvalberg op festivals en evenementen. Onze zakjes zijn compact en bovendien volledig biologisch afbreekbaar. Stukken beter dan plastic bekers die overal rond blijven slingeren, als je het ons vraagt. Ook naar transport en dergelijke toe is het een pak eenvoudiger. Met enkele vrienden een picknick organiseren? Je hoeft niet meer met flessen en dergelijke te zeulen. Gewoon een zakje opentrekken en je bent klaar!”