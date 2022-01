Vader en dochter uit Blankenberge zoeken fondsen voor Themeparkzoo.com

Nicolas François zette samen met zijn dochter Amélie een crowdfunding op om hun online bezoekersplatform Themeparkzoo.com verder uit te bouwen. “Ook wij hebben de voorbije twee jaar enorm geleden onder corona, maar dit is niet het moment om op te geven. Onze site wordt elk jaar groter”, aldus de Blankenbergenaar.

Al meer dan vijfentwintig jaar bezoekt Nicolas François (44) themaparken in binnen- en buitenland, en schrijft dan steeds ook een recensie van de bezochte hotels en restaurants. “Zo kunnen mensen eenvoudig een all-in vakantie plannen met familie of vrienden”, vertelt hij. Op zijn website Themeparkzoo.com staan intussen honderden adresjes. Nu de pretparken en dierentuinen in ons land weer open mogen, denkt Nicolas na over de volgende stap. Zijn droom is om een wereldwijde app te lanceren. “Ook wij hebben het door corona niet gemakkelijk gehad, en onze problemen zijn nog lang niet van de baan. Maar ondertussen zijn we wel stapsgewijs de wereld aan het veroveren. Onze site blijft maar groeien”, klinkt het.

Geen hobby meer

“Met een app zouden we onze eigen pretparkervaringen met nog veel meer mensen kunnen delen, alleen moeten we daarvoor als startende onderneming wel op zoek naar sponsors en investeerders”, aldus Nicolas, die via de website okpal.com een crowdfunding opzette. Ondertussen deelt hij zijn passie met z’n veertienjarige dochter Amélie. “Samen hebben we de afgelopen jaren tientallen themaparken bezocht. Een superleuke hobby, dat wel. We zouden er in de toekomst graag fulltime mee bezig willen zijn.”

Op z’n website bundelde Nicolas hun persoonlijke belevenissen in combinatie met een neutrale beoordeling. “Onze bedoeling is tenslotte om de bezoekerservaring van de mensen te verbeteren. Een pretparkbezoekje is niet goedkoop, dus is het meegenomen als je vooraf goed weet wat je ervan mag verwachten. Op ons platform vind je, naast alle praktische info, per park ook eetgelegenheden en overnachtingsmogelijkheden in de buurt. Zo kun je ter plaatse zorgeloos genieten van je uitstap”, klinkt het.

Inspiratie

Op Themeparkzoo.com staan vandaag al zo’n zeshonderd parken in binnen- en buitenland. Daarmee is het volgens Nicolas de meest complete database in de Benelux. “De grote attractieparken zijn bij het brede publiek veelal bekend, maar bij ons vind je ook de kleintjes. Ondertussen zijn de pretparken in ons land weer open. Met onze ‘special deals’, kortingen, wedstrijden, tickets en straks ook hotelboekingen hopen we zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een leuke uitstap naar een pretpark of dierentuin, en dat liefst zo budgetvriendelijk mogelijk. Onze website kan hierbij hopelijk een inspiratie zijn.”