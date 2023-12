Vader en dochter stellen tentoon: Werk van Willy en Charlotte De Jaegher in Huis De Leeuw

Charlotte De Jaegher uit Machelen en haar vader Willy uit Astene stellen dit weekend gezamenlijk hun kunstwerken tentoon in het Huis De Leeuw. Voor Charlotte is het haar eerste eigen tentoonstelling. “Papa is al meer dan dertig jaar bezig met kunst, ik ben heel blij met zijn steun”, zegt ze.

Willy De Jaegher (61) is technisch tekenaar van opleiding en begon ruim dertig jaar geleden met pentekeningen te maken in Chinese inkt. “Later is hij ook beginnen schilderen met olieverf, toen maakte hij meer expressionistische dingen”, zegt Charlotte (32). “Werken met olieverf is echter heel tijdrovend. Daarom schildert hij nu ook vaak met acrylverf. Papa houdt van felle kleuren en de eerder kinderlijke stijl van de Cobrabeweging. Hij vindt het belangrijk dat zijn werk mensen een lach op het gezicht brengt.”

De Cobrabeweging was een naoorlogse groep van kunstenaars, vernoemd naar de drie hoofdsteden waar de stichtende leden vandaan kwamen: Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. De groep bevatte vooral beeldende kunstenaars, maar ook schrijvers en dichters zoals Hugo Claus.

Geen academie

“Papa is heel erg beïnvloed door die kunstbeweging en vooral door het werk van Karel Appel. Thuis hadden we wel 200 boeken over kunst. Zowel papa als ik hebben nooit op een kunstacademie gezeten, we hebben alles zelf geleerd. Als kind was ik altijd al aan het knutselen en aan het schilderen, en dat is nog altijd mijn hobby en mijn uitlaatklep.”

“Overal waar ik gewoond heb, was er altijd wel een hoek met een schildersezel. Ik ben ook vaak met meerdere dingen tegelijk bezig. Nu heb ik twee ezels en soms ligt ergens op een tafel nog een derde werk waaraan ik ook bezig ben. Ik gebruik ook graag allerlei dingen die ik vind in huis. Het ene werk van mij is gewoon geschilderd op doek, het andere is meer mixed media. Onlangs heb ik bijvoorbeeld iets gemaakt met piepschuim in verwerkt, omdat er hier in huis nog zakken vol lagen.”

“Afgelopen weekend was het eerste weekend van onze tentoonstelling en dat was al een succes. Veel kennissen weten wel dat ik schilder, maar ook niet precies wat juist. Ik heb veel goeie feedback gehad. Ik vind mijn werk ook vrij toegankelijk, het meeste is wel gemaakt met het idee dat het in een gemiddeld interieur moet passen. Hopelijk kan ik er ooit iets meer mee doen en langzaamaan wat naamsbekendheid opbouwen, maar ik heb geen haast.”

Gratis expo, 16 en 17 december, van 14 tot 18.30 uur. (Jonathan Folens)