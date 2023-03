Vader en broer eren overleden Bert (37) met uniek bouwwerk: “Onze molen is net als broere: sterk en onverzettelijk”

Anderhalf jaar geleden stond de wereld van al wie Bert Demol graag zag, helemaal stil. De geliefde dertiger overleed in november 2021 compleet onverwacht aan de gevolgen van een longembolie. Zijn dood liet een gapende leegte achter, maar Bert leeft verder in de harten van zijn familieleden. Zijn broer Berre (24) en vader Ronny (62) uit Lo-Reninge bouwden nu ook een tastbare herinnering: een negen meter hoge, werkende windmolen. “Als ultiem eerbetoon aan ‘broere’. Nu hopen we dat De Sterke Beer in beeld zal komen tijdens Gent-Wevelgem. Bert zou zó content zijn…”

22 november 2021: het gezin en de familie van Bert Demol daveren op zijn grondvesten. De 37-jarige kerngezonde kraanmachinist wordt door een longembolie getroffen en overlijdt compleet onverwacht. Zijn echtgenote Joni, dochtertje Jienne (4), ouders Ronny (62) en Els Vanwachtendonck (59), broers Ben (33) en Berre (24) en zus Bieke (37) blijven verslagen achter. Hun rots in de branding was er niet meer.

“We konden het niet geloven”, zeggen Ronny en Berre. “Bert was de grootste leutemaker van de familie. Een gezellige mens en levensgenieter, maar ook een keiharde werker. Hij was gediplomeerd lasser, maar werkte als kraanmachinist bij GRWestkust Diksmuide. Daarvoor was hij acht jaar als molenbouwer aan de slag, net als wij. Molens waren onze gezamenlijke passie.”

Bert op de schouders

Dat de hechte familie Bert niet wou en kon vergeten, was meteen duidelijk. “Broere is misschien niet meer fysiek bij ons, hij zit diep in ons hart. Elke dag. Maar we wilden meer doen.”

Meer, dat werd een 9,20 meter hoge operationele windmolen, volledig door Berre en Ronny zelf gebouwd. “Ik speelde al langer met het idee om een eigen molen, weliswaar op schaal, bij mij thuis in Pollinkhove (deelgemeente van Lo-Reninge, red.) op te trekken. De dood van Bert bracht alles in een stroomversnelling.”

Amper een maand na Berts overlijden begon Ronny de eerste plannen te ontwerpen, in februari vorig jaar kregen de eerste onderdelen vorm. Een jaar later torent De Sterke Beer, zoals de windmolen gedoopt werd, fier boven het weidse polderlandschap uit.

Bert Demol (37) overleed in november 2021 aan een longembolie. © GF

“De naam is een verwijzing naar Bert. Mijn broer was een beer van een kerel, iemand met enorm veel kracht, onverzettelijk. En je kon altijd op hem rekenen. Je kan niet geloven hoe goed het voelt om Berts molen te zien fonkelen.”

Sinds vorige week is de windmolen volledig afgewerkt. “Hoeveel uren er zijn ingekropen? Dat mag je niet vragen”, glimlachen vader en zoon. “Al onze vrije momenten hebben we eraan gespendeerd. Na onze dagtaak bij de Gentse molenbouwer Boers & Peusens werkten we hier gewoon verder. Met een duidelijk doel voor ogen: De Sterke Beer afwerken. Bert zat al die tijd op onze schouders.”

Eerste broodje al gebakken

De windmolen is op één derde schaal van een groot exemplaar gebouwd, maar de wieken torenen nog ruim negen meter boven de velden uit. “Het is inderdaad een uit de kluiten gewassen constructie. Onze molen weegt om en bij de vierduizend kilo en elke plank, schroef en nagel hebben we door onze handen zien passeren.”

“En hij werkt ook perfect. Het eerste graan is al gemalen – met het bidprentje van Bert dat goedkeurend toekeek – en daarmee heeft zus Bieke een broodje gebakken. De hele familie heeft er enkele sneetjes van gekregen. De windhaan bovenop de molen hebben we trouwens vervangen door een mol. Een verwijzing naar onze familienaam.”

Om het verhaal wat kracht bij te zetten, heeft Berre een Facebookpagina opgericht, maar dit weekend willen ze De Sterke Beer in de koers krijgen. Letterlijk. “Gent-Wevelgem passeert op amper vijfhonderd meter van onze windmolen”, klinkt het.

“Via de Romanestraat in Lo-Reninge zoeven de coureurs hier voorbij, we hopen dat de helikopter van de VRT onze molen spot en in beeld brengt. Een mooier eerbetoon voor Bert kunnen we ons niet inbeelden. Hij zou zó content zijn.”

“Duimen, meer kunnen we niet doen. Hopelijk leest Karl Vannieuwkerke mee. Als kind van de streek kan hij misschien een goed woordje voor ons doen.”

Deze zomer volgt nog een officiële inhuldiging van De Sterke Beer. “Dan zullen we een pintje drinken op Bert. En de molen in volle glorie aan iedereen tonen.”