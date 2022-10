Vader Bart en zoon Daan Catteeuw uit Roeselare voor het eerst samen op de planken: “Hij heeft de klokke van z’n vader”

De afgelopen weken heerste er een gezonde spanning ten huize Catteeuw in Roeselare, want zowel vader Bart (58) als zoon Daan (21) speelden mee in de musical ‘Oliver’ van het Koninklijk Kortrijk Lyrisch Toneel. Bart is niet aan zijn proefstuk toe, maar voor Daan was het de eerste keer op de planken. Samen deze ervaring delen, bracht hen dichter bij elkaar… en het smaakt naar meer!

Na maanden repeteren was het begin oktober eindelijk zover. Bart en Daan Catteeuw schitteren samen op het podium van de musical ‘Oliver’. Bart speelt een van de hoofdrollen, Mr. Bumble, een echte bullebak, en ook Daan is een van de bad guys. “Als nieuweling kreeg ik een kleinere rol”, vertelt Daan, “maar doordat ik ook meezing in het koor, sta ik eigenlijk meer op scène dan mijn vader.”

Bart daarentegen is niet aan zijn proefstuk toe. Hij speelde zijn eerste musical in 2015. “Ik zong al vele jaren in koren toen musicalvereniging Mathea uit Tielt me vroeg voor de rol van Kapitein Von Trapp in The Sound of Music. Meteen de hoofdrol!” Bart ging de uitdaging aan en was meteen verkocht. “Voor het zingen had ik geen stress, maar acteren, dat was andere koek. Ik had dat nog nooit gedaan.”

Samen op scène

Daan studeerde vorig jaar af als leerkracht lager onderwijs en ging toen voor het eerst mee naar de repetities van het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Theater (KKLT). “Als kind stond ik graag in de belangstelling en toneeltjes doen voor de klas vond ik tof. Mijn voorkeur ging echter uit naar muziek en ik startte met accordeonlessen. Toen ik mijn vader zag blinken op het podium als kapitein Von Trapp was ik zo fier als een gieter. Zo groeide de goesting om het zelf eens te proberen en gelukkig zette ik vorig jaar de stap, want nu zou ik het zelfs niet meer kunnen missen!”

Of ze last hebben van zenuwen? “Neen”, klinkt het in koor. “Ik ben nooit meer nerveus”, lacht Bart. “Vanaf het moment dat ik mijn kostuum aan doe en het podium betreed, zit ik in mijn rol.” En ook nieuwkomer Daan heeft maar weinig zenuwen. “Ik zit zodanig in mijn personage dat ik na een repetitie of optreden wel een uur nodig heb om het weer van me af te schudden.” Ze staan in deze opvoering ook samen op scène. “En dat is een zalig gevoel”, glundert Daan. “Je zit natuurlijk in je rol, maar ergens besef je wel ‘Damn, ik sta hier gewoon met m’n pa!’. Een heerlijk gevoel.”

Oefenen op de fiets

Terwijl Daan al zingend door het huis loopt, oefent Bart zijn stukken vooral tijdens de fietsrit naar het werk. “Zondag is de laatste voorstelling en ik zal het missen”, weet Daan. “Je werkt daar zo hard naar toe en dan is het plots gedaan. Gelukkig beginnen we binnenkort te oefenen voor het nieuwjaarsconcert.”

De Lustige Weduwe

Daarna staat de volgende productie alweer te wachten, want beide versierden een rol in de operette ‘De Lustige weduwe’. “Ik ben nu echt wel vertrokken”, lacht Daan. Wat is zijn ambitie in de musicalwereld? “Ik wil sowieso blijven acteren en zingen, maar een vader-zoon-rol op scène zou het summum zijn. Of een duet zingen met mijn vader… ik zie het al voor me!” En ook Bart ziet dat helemaal zitten. “Hij heeft de klokke van zijn vader”, lacht hij. “Hij is er helemaal klaar voor!”

Bart Catteeuw (58) geeft mechanica in het VTI van Izegem en is getrouwd met Martine Lezy. Samen hebben ze drie kinderen: Daan, Bieke en Sander. Daan (21) staat voor de klas van het tweede leerjaar van SBS De Vlieger en is samen met Fien Vanacker.