Vaccinatiecentrum Tielt opent inschrijvingen voor boosterprik tieners

De Vlaamse Regering geeft elke jongere tussen 12 en 17 jaar de kans om een boostervaccin te laten zetten in het vaccinatiecentrum van de regio. Die beslissing nam de regering zelf nadat de Hoge Gezondheidsraad geen advies wou geven wegens onvoldoende wetenschappelijk bewijs. Het vaccinatiecentrum van Tielt opende intussen de inschrijvingen voor de boosterprik voor tieners.

De voorbije weken werden de vaccinatiecentra overstelpt met aanvragen van tieners die zich wilden registreren voor een boosterprik. Het gros wil net zoals de volwassen bevolking terug naar ‘het normale leven’. Maar er zijn ook veel jongeren die het risico niet willen lopen om een skireis in de krokusvakantie te moeten annuleren, door het ontbreken van een derde prik op hun coronapas.

Net zoals onder meer Frankrijk en Duitsland wacht Vlaanderen niet op het advies van het Europees geneesmiddelenagentschap en wordt de boosterprik beschikbaar voor 12- tot 17-jarigen. De regionale vaccinatiecentra kunnen zelf kiezen hoe ze die boostercampagne praktisch organiseren.

Geen uitnodiging

In Tielt hebben ze een online inschrijvingsmodule opgestart. “Jongeren zullen geen uitnodiging per post of mail ontvangen, maar kunnen zich vanaf vandaag registreren via onze website”, vertelt coördinator Filip Ysenbrandt. “Donderdagavond organiseren we de eerste boosterprikken van 16.30 tot 21 uur, de komende weken volgen er nog.”

Tieners kunnen dus zelf kiezen of ze een derde prik wensen of niet. Geïnteresseerden moeten wel een ondertekende toestemmingsbrief voorleggen van een ouder of voogd. “Een geldig certificaat om op reis te vertrekken, is misschien niet de juiste motivatie maar het is wel te begrijpen. Maar deze campagne is uiteraard niet enkel voor hen maar voor alle 12- tot 17-jarigen”, besluit Ysenbrandt.

Inschrijven en info over de toestemmingsbrief is te raadplegen via https://www.vaccinatiecentrumtielt.be/vaccinatie/boosterprik-12-17/.