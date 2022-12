Vaccinatiecentrum Tielt Noord sluit na woensdag de deuren

Woensdag 21 december is de allerlaatste priksessie voorzien in de Galgenveldstraat 16. Wie nog gauw een afspraak wil boeken, kan dat via info@vaccinatiecentrumtielt.be of 051 12 30 20. Vanaf januari dien je je voor een vaccin te wenden tot je huisarts of apotheker.

Kreeg je onlangs nog je eerste dosis in het vaccinatiecentrum, dan kan je voor jouw tweede dosis vanaf januari terecht bij je huisarts of apotheker. Zij kunnen zien welk(e) vaccin(s) je wanneer kreeg toegediend en houden rekening met het minimale interval van 3 weken tussen de eerste en tweede dosis.

Via deze link vind je tot welke apotheek je je kan richten. Relevante info rond de COVID-19-vaccinatie blijft beschikbaar via www.laatjevaccineren.be.