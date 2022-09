Vaccinatiecentrum start vanaf 14 september met herfstbooster

Nu de herfst en de winter voor de deur staan, heropent ook het Vaccinatiecentrum Tielt Noord te deuren. Vanaf woensdag 14 september zullen daar namelijk terug boosterprikken gezet worden. Daarvoor zijn de eerste uitnodigingen ondertussen de deur uit.

De boosterprik met het aangepaste Pfizervaccin wordt vooral sterk aanbevolen voor 65-plussers, zorgpersonoeel en 12-plussers die deel uitmaken van de risicogroep. Deze groep wordt prioritair uitgenodigd. De eerste uitnodigingen daarvoor werden al op 1 september uitgestuurd, meteen na de goedkeuring van het vaccin door het Europese geneesmiddelenagentschap. De rest van de uitnodigingen volgen opnieuw volgens leeftijd.

Net als bij de vorige campagnes komt de uitnodiging per post, in je e-box of burgerprofiel en via mail. Ook inschrijven op de QVAX-reservelijst is opnieuw mogelijk. (TM)