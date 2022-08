Vaccinatiecentrum Northlaan maakt zich op voor nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus

Van 7 september tot en met 29 oktober kunnen inwoners van Oostende en Middelkerke ouder dan 18 jaar een herfstvaccin tegen het coronavirus laten zetten in het vaccinatiecentrum in de Northlaan 13. De uitnodigingen worden vanaf 16 augustus verstuurd.

Vanaf 7 september zullen inwoners van Oostende en Middelkerke deze herfstprik kunnen krijgen. Elke inwoner vanaf 18 jaar waarvan de basisvaccinatie afgerond is (minstens twee prikken), zal hiervoor een uitnodiging in de bus krijgen. De laatste prik van de basisvaccinatie moet wel minimaal drie maanden achter de rug zijn. Deze vaccinatieronde loopt nog tot en met 29 oktober

Vaccinatiecentrum Northlaan 13

Momenteel huist het vaccinatiecentrum in het stadhuis van Oostende. Op 27 augustus worden daar de laatste prikken gezet. Voor het herfstvaccin kan je opnieuw terecht in de Northlaan 13. Het dragen van een mondmasker is verplicht in het vaccinatiecentrum.

Vlot bereikbaar

Het vaccinatiecentrum in de Northlaan 13 is vlot bereikbaar met bus en tram, parkeren kan opnieuw gratis op de nabijgelegen parking. Wie minder mobiel is en niet met eigen vervoer of openbaar vervoer in het vaccinatiecentrum geraakt, kan contact opnemen met CM Minder Mobielen Centrale, I-Mens of Handio Minder Mobielen Centrale. Meer info hierover vind je op www.oostende.be/vaccinatiecentrum.

Het infonummer 0800 62 433 en het mailadres vaccinatiecentrum@oostende.be blijven actief voor wie vragen heeft of info wenst over zijn of haar afspraak. Het callcenter is vanaf 16 augustus elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. (PG)