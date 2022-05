Vaccinatiecentrum Bredene krijgt erkenning op symposium Universiteit Antwerpen

Het Bredens vaccinatiecentrum kreeg tijdens een symposium van de Universiteit Antwerpen een mooie erkenning voor de werking van het afgelopen jaar.

Op het Valentijn Vaccinatiesymposium wordt jaarlijks een project in de kijker gezet. Dit jaar werd gekozen voor de vaccinatiecentra omdat de organisatie ervan een uitzonderlijke verwezenlijking was in 2021 en 2022. Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid werd het Bredense vaccinatiecentrum aangeduid om West-Vlaanderen te vertegenwoordigen voor het in ontvangst nemen van het ‘Valentijntje’ als erkenning. “Wij zijn bijzonder fier met deze erkenning, want ons vaccinatiecentrum heeft goed werk geleverd. De medewerkers en vrijwilligers verdienen alle lof voor de manier waarop en de snelheid waarmee de inwoners van De Haan en Bredene werden gevaccineerd”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Tijdens het symposium schetste professor Pierre Van Damme welke inspanningen Bredene en bij uitbreiding alle andere vaccinatiecentra leverden om de vaccinatiecampagne succesvol te laten verlopen.

Het Valentijn Vaccinatiesymposium is een jaarlijks initiatief van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be) en het Agentschap Zorg en Gezondheid.