Vacatures raken niet ingevuld: “Opleiden is het nieuwe rekruteren”

“Bij onze zevende halfjaarlijkse Brugse Werkbarometer stapelen de records zich op”, blaast schepen van werk en ondernemen Pablo Annys bij het aanhoren van de arbeidsmarktanalyse van VDAB. Eén van de grootse knelpunten zijn de 1.400 openstaande vacatures in de haven. Maar ook de schoonmaak, verpleging en winkels vinden onvoldoende mensen.

De halfjaarlijkse Brugse Werkbarometer werd dinsdag voorgesteld bij de Centrale van Werkgevers Zeebrugge (Cewez). Deze organisatie coördineert de werking van de havenarbeiders en het is er momenteel alle hens aan dek. “In het eerste halfjaar van 2022 werden in Zeebrugge 101 nieuwe mensen opgeleid tot erkende havenarbeiders. Over de voorbije twaalf maanden werden er 190 nieuwe havenarbeiders erkend, in Zeebrugge is dit gigantisch en nooit eerder gezien”, zegt directeur Carla Debart. “Rekening houdend met de uitstroom door onder meer pensioen komt dit neer op een netto aangroei met 47 mensen tot 2.230 erkende havenarbeiders.”

De nood aan nieuwe mensen blijft acuut, ondanks dat het in het eerste halfjaar het aantal effectieve havenarbeiders met 2,5 procent tot 1.949 steeg. Tegelijk groeide immers het aantal gepresteerde shiften ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met bijna 4,5 procent tot 183.264 diensten. “Door die grote toename van het werk, vonden we voor 8.129 aangeboden shiften geen mensen. In die zes maanden waren er 120 werkdagen, dus nagenoeg elke dag, havenarbeiders tekort. Begin dit jaar maakten de bij Cewez aangesloten havenbedrijven een prognose dat ze dit jaar netto 350 nieuwe havenarbeiders nodig hebben.”

Cewez start een permanente wervingscampagne. Werkzoekenden worden warm gemaakt voor een bezoek aan de website www.wijzoekenhavenarbeiders.be. “Naast alle informatie over de job van havenarbeider of gelegenheidshavenarbeider, staat daarop een introductiefilm met de focus op veiligheid. Dat geeft de kandidaten een goed beeld van hoe en met welk materiaal er gewerkt wordt. Zo kunnen ze zich voorbereiden op de testen”, zegt Debart.

Er komt een havenjobdag tijdens de Bedrijven Contactdagen op woensdag 26 oktober in Brugge, in samenwerking met Port of Antwerp-Bruges, VDAB en Apzi-Voka West-Vlaanderen. Ook tijdens de Vlaamse Havendag op zondag 7 mei 2023 worden in Zeebrugge jobgerichte evenementen gepland.

Eén vacature voor 50 jobs

Niet alleen de haven maar alle sectoren zoeken mensen, leert uit de arbeidsmarktanalyse van VDAB. In het arrondissement Brugge waren er eind augustus 3.862 openstaande vacatures die rechtstreeks aan VDAB gemeld waren, 5.839 via uitzendopdrachten en 2.563 via wervings- en selectiekantoren. Deze cijfers mogen niet zomaar samengeteld worden want sommige vacatures staan bij meerdere private kantoren open.

Dagelijks havenarbeiders tekort in Zeebrugge

“Toch zijn dit enorme aantallen. We horen zelfs dat veel bedrijven zelfs de moeite niet meer doen om hun vacatures bij VDAB te melden. Bijvoorbeeld chocoladefabriek Baronie publiceerde één vacature terwijl ze eigenlijk vijftig mensen kunnen gebruiken”, zegt schepen van werk en ondernemen Pablo Annys (Vooruit).

Rijbewijs te duur

Volgens VDAB wordt opleiden het nieuwe rekruteren. Bijvoorbeeld veel werkzoekenden haperen op het gebrek aan een rijbewijs. Voor de 384 anderstaligen kan het theoretisch examen een struikelblok zijn, maar toch zijn er ook veel Nederlandstaligen zonder rijbewijs. “Het gaat om 1.319 mensen meteen een job kunnen krijgen in het verplaatsen van nieuwe wagens in de haven”, merkt burgemeester en ondervoorzitter van de haven Dirk De fauw (CD&V) op.

Barbel Beyens van VDAB beaamt dat mobiliteit een groot probleem is. “Voor veel jongeren betekent de hoge kostprijs om het rijbewijs te halen een grote drempel. Daarom deden we vorig jaar al grote inspanningen om veel mensen naar een rijbewijs te begeleiden.” (RJ)